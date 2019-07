Lufthavnsvinder har før opereret i Arktis

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. juli 2019 - 09:05

Der skal lægges meget asfalt, når de to landingsbaner på 2200 meter skal anlægges i Nuuk og Ilulissat. Og asfalt hører i den grad til Munck Gruppen spidskompetence, der i sin tid så dagens lys i Nyborg på Fyn, og hvor det helt essentielle var at drive asfaltfabrikker i Langeskov og Tinglev.

Siden 1988 er selskabet vokset og vokset og derfor delt op i et moderselskab og flere datterselskaber. Samlet set beskæftiger koncernen cirka 1.500 medarbejdere.

Thule Air Base

Munck Gruppen er ikke ukendt med arktiske forhold. I 2015 fik man til opgave at udskifte belægningen og lys på den tre kilometer lange landingsbane på Thule Air Base.

- Opgaven er en logistisk og planlægningsmæssigt krævende opgave, skrev Munck Gruppen på sin hjemmeside om opgaven.

Et par år tidligere indledte Munck Asfalt en ny aktivitet i form af et totalentrepriseprojekt, der omfattede renoveringen af den internationale lufthavn i Bangladesh.

LÆS OGSÅ: Danskere skal bygge de nye lufthavne

I det seneste regnskab havde Munck Gruppen en omsætning på to milliarder kroner, men kom ud med et underskud på 129 millioner kroner før skat.

Et islandsk entreprenør-opkøb har voldt Munck Gruppen store problemer, og selv kalder ejeren det islandske eventyr for et ”smertensbarn”.

Islandsk smertensbarn

Hans Christian Munck siger således tilbage i februar om den islandske forretning, der blandt andet er ved at færdiggøre en buebro over Eldvatn-floden i det sydlige Island:

- Vi må konstatere, at vi desværre ikke har formået at vende udviklingen i det selskab, vi overtog i 2016. Til trods for en vedvarende indsats er resultatet i Island stærkt utilfredsstillende, og vi må nok erkende, at vi har taget fejl af selskabet og forretningens potentiale. Men selvom det ærgrer os voldsomt at skulle præsentere et negativt resultat, så fremstår Munck Gruppens øvrige forretningsområder sunde, og det kommende år byder allerede på øget aktivitet i de danske selskaber.

Datterselskaberne:

Munck Forsyningsledninger a/s - ca. 600 medarbejdere

Fjernvarmenet

Kabler og ledningsnet

Kloak og klimasikring

Vand

Miljøsikring og –oprensning

Servicekontrakter, drift og vedligehold

Munck Asfalt a/s - ca. 280 medarbejdere

Asfaltbelægninger

Forædling af genbrugsmaterialer

Asfaltbelægninger efter funktionsbetingelser

Brobelægninger

Emulsion og bitumenprodukter

Akryl- og epoxyprodukter til betonbeskyttelse

Udførelse af asfaltbelægninger på det nordtyske marked

Munck Havne & Anlæg a/s - ca. 75 medarbejdere

Havnebygning

Kystsikring

Marinaer

Bådebroer

Uddybningsopgaver

Pæle- og spunsramning

Øvrige entreprenøropgaver

Munck Íslandi ehf. - ca. 400 medarbejdere

Havnebygning

Kystsikring

Erhvervsbyggeri

Lufthavne

Tunnel- og vejbygning

Kraftværker

Munck Civil Engineering a/s

Større nationale og internationale projekter

Munck Strassen und Tiefbau GmbH

Udførelse af asfaltbelægninger på det nordtyske marked

TARCOPOL Sp z o.o. - ca. 100 medarbejdere