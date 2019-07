Danskere skal bygge de nye lufthavne

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. juli 2019 - 16:16

Det blev det danske konsortium Munch Gruppen, der vandt udbuddet om at lave de to nye Atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Kalaallit Airports afslørede i dag efter flere ugers granskning af de tre tilbud, som de endte med at få, hvem der skulle have opgaven.

- Efter tre års intenst forberedelsesarbejde sættes lufthavnsprojekterne i Nuuk og Ilulissat i gang efter at Kalaallit Airports International A/S’ bestyrelse på møde i går besluttede at tildele opgaven med at anlægge landingsbanerne med tilhørende vejarbejder m.v. i Ilulissat og Nuuk til det danske selskab, Munck Gruppen A/S, siger administrerende direktør, Peter Wistoft ifølge en pressemeddelelse.

Mest fordelagtigt

Peter Wistoft oplyser, at alle tre tilbud var af “høj kvalitet”, men “samlet set” var Munck Gruppens det “mest fordelagtige”.

Detaljerne i kontrakterne skal forhandles på plads i løbet af juli 2019 med henblik på underskrivelse af kontrakterne i Nuuk i august 2019. Munck Gruppen A/S går dog allerede nu i gang med de nødvendige indledende arbejder, såsom udarbejdelse af miljøplan, detaljeret tidsplan, og planlægning af mobiliseringen, og til efteråret 2019 påbegyndes de egentlige anlægsarbejder i begge lufthavne, oplyses det.

Ilulissat går i gang til foråret

For at optimere kapaciteten og mobiliseringen mest muligt, bliver omfanget af arbejdet i første omgang mest intenst i Nuuk, og i løbet af foråret 2020 optrappes anlægsarbejderne tilsvarende i Ilulissat.

- Vi er meget glade for, at arbejderne opstartes som planlagt, og det er fortsat planen, at begge lufthavne står færdige i 4. kvartal 2023, understreger administrerende direktør, Peter Wistoft.

Dagens beslutning betyder, at det candiske Pennecon Dextor Joint Venture og hollandske BAM International blev vraget til opgaven.

Låneaftaler på plads

Peter Wistoft oplyser i øvrigt, at selskabet endeligt har indgået låneaftalen på to gange 450 millioner kroner med den danske stat og Den Nordiske Investeringsfond.