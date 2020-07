Lufthavnsbyggeri: Peter Wistoft exit ingen betydning

Redaktionen Søndag, 12. juli 2020 - 09:35

Listen over ex-ledende medarbejdere i Kalaallit Airports (Kair) vokser støt. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Leo Larsen sad kun seks måneder som formand for KAIR. Inden da nåede han at være med til at ansætte den administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge, der dog stoppede pludseligt efter to år på posten.

Det førte til, at finansdirektør Peter Wistoft rykkede op som ny administrerende direktør. Nu har han så valgt efter et år at opsige sin stilling med virkning fra 30. september fra både holdingselskabet og datterselskaberne for at søge nye udfordringer i Danmark. En yderligere forklaring ønsker Peter Wistoft ikke at give på nuværende tidspunkt.

Således lyder det kortfattede svar på Sermitsiaqs henvendelse: ”Jeg har udtalt det, som jeg ønsker”

Bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen giver udtryk for, at det selvfølgelig er ubelejligt, når ledende medarbejdere stopper, men at det ikke ændrer ved Kairs dagsorden.



– Der er ingen tvivl om, at det er en meget krævende opgave at være i spidsen for Kair. Man skal være til rådighed hele tiden, og det kan man godt blive træt af. Men vi har ikke udfordringer med at tiltrække folk til opgaven. Vi er langt fremme i rekrutteringsfasen, og satser på snart at have en ny administrerende direktør på plads. Hvornår vedkommende starter afhænger dog af, hvornår vedkommende kan frigøres fra sin nuværende ansættelse. Men jeg forventer, at det bliver engang mellem september-november, siger Johannus Egholm Hansen.

