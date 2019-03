Lufthavne: Opposition kritiserer dansk veto

Walter Turnowsky Torsdag, 14. marts 2019 - 10:18

Naalakkersuisut har intet lært, når det gælder et delt af ejerskab af offentlige selskaber. Det siger IA-formand Múte Bourup Egede til KNR.

Han henviser til erfaringerne fra Air Greenland, hvor SAS og staten ifølge ham har plejet egne interesser.

Her har staten veto - Væsentlige ændringer i karakteren af Selskabets forretningsmæssige aktiviteter eller oprettelse af datterselskaber, hvori der indskydes væsentlige dele af Selskabets akti- ver. - Frasalg af (i) samtlige eller væsentlige dele af Selskabets aktiver, (ii) væsentlige akti- ver ejet af direkte eller indirekte datterselskaber, (iii) kapitalandele i direkte eller indi- rekte datterselskaber samt beslutning om udstedelse af nye kapitalandele eller andre instrumenter, der giver eller kan give ret til at erhverve kapitalandele i direkte eller in- direkte datterselskaber. - Beslutninger om finansielle forhold eller dispositioner, som er af væsentlig betydning for Parternes beskyttelse af deres investering. - Ophør med Selskabets virksomhed.

Det burde man have haft i baghovedet, da man gav staten vetoret på væsentlige beslutninger i Kalaallit Airports International.

- Erfaringerne er, hvis vi tager Air Greenland som eksempel, at initiativer om udvikling kan blive bremset af aktionærerne. Det har vi oplevet flere gange. Det er blandt andet det, vi ser nu, hvor vi har helikoptere, der måske er helt forældet, siger Múte Bourup Egede til KNR.

IA vil arbejde med

Der er dog den afgørende forskel, at Selvstyret er mindretalsaktionær i Air Greenland med 37,5 procent af aktierne. I Kalaallit Airports International er forholdet omvendt, her har Selvstyret et flertal på to tredjedel.

Trods kritikken vil IA arbejde med på realiseringen af projektet med henvisning til, at der på forhånd er et flertal bag aftalen med den danske stat.

Partii Naleraq derimod fastholder sin principielle modstand og ser sig bekræftet i sin kritik

- Når Danmark har vetoret på alt, hvad der har med udvikling at gøre, så er der ikke længere nogen grund til at kalde det her et grønlandsk projekt, lyder det fra Pele Broberg til KNR.

Ejeraftalen indebærer, at staten udpeger to af de seks bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports International. Derudover får staten veto over 'væsentlige ændringer i karakteren af selskabets forretningsmæssige aktiviteter', fraslag af aktier samt dispositioner, som har væsentlig betydning for de penge, som staten har skudt ind.