Lover at se grundigt på Sisorarfiits næste ansøgning

Toke Brødsgaard Søndag, 14. april 2019 - 13:33

Nuuk Ugeavis har forsøgt at få borgmesterens input til situationen hos Sisorarfiit. Henvendelsen er dog blevet videresendt til formanden for udvalg for Børn og Skole, Henrik Rachlev (IA), der i en kort besvarelse redegør for udvalgets prioriteteringer.

Vigtigt med aktivitetsmuligheder

Udvalgsformanden udtrykker vigtigheden af, at kommunen støtter op om at danne rammerne for et bredt et udbud af idrætsmuligheder. Dette begrunder han med, at det er afgørende, at borgerne i Nuuk, har gode muligheder for at bevæge sig.

Fremtiden tegnes af idrætsudøverne

Henrik Rachlev mener ikke kommunen og politikerne skal blande sig meget i, hvordan vintersporten skal udvikle sig. Han mener derimod at det er gennem udøverne af vintersporten at udviklingen skal komme. Et er dog klart, når det kommer til snakken om skiliften.

- Lad mig starte med at slå fast, at den nuværende skilift ikke bliver påvirket af lufthavnens placering, og at faciliteterne derfor kan fortsætte i sin nuværende form mange år endnu, skriver udvalgsformand for Børn og Skole, Henrik Rachlev

Sisorarfiit godt stillet

Hvad angår de udslidte pistemaskiner, som Sisorarfiit beklager at skulle arbejde med, argumenterer Henrik Rachlev, at fonden er godt stillet, da de forud for AWG for fire år siden fik en ny pistemaskine.

Han understreger også, at driftstilskudet på de 2,7 millioner kroner, som kommunen giver Sisorarfiit, ligger i den tunge ende, af de tilskud som kommunen bevilger.

- Jeg er ny på posten som udvalgsformand, men jeg ved at udvalget i de seneste år har prioriteret andre projekter højere end Sisorarfiit, udtaler Henrik Rachlev og fortsætter. Det eneste jeg kan love, er at jeg vil se grundigt på Sisorarfiits ansøgning til næste års budgetproces.