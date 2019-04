D: Vi har ikke været lydhør nok overfor Sisorarfiit

Toke Brødsgaard Lørdag, 13. april 2019 - 16:06

Randi Vestergaard Evaldsen indrømmer, at kommunalbestyrelsen måske ikke har været lydhør nok overfor Sisorarfiits bestyrelse. Hun opfordrer derfor til en åben dialog om, hvordan rammerne kan optimeres for vintersportsaktiviteterne i Nuuk.

Sundhed og forebyggelse

Randi Vestergaard Evaldsen er selv vokset op og har mærket, hvor meget det betyder at kunne komme ud i naturen og bruge de fantastiske faciliteter, der er i de lyse vintermåneder. Hun påpeger, hvordan det ikke alene er for fornøjelsens skyld, men også er et vigtigt element til forebyggelse, sundhed og familieliv.

- Jo bedre forholdene er, jo flere borgere kommer ud og holder sig i gang. Sisorarfiit spiller en vigtig rolle for, at forholdene er så gode som muligt, fortæller kommunalpolitiker Randi Vestergaard Evaldsen.

Tænk ud af boksen

Langsigtede og modige tiltag indenfor modernisering af byens faciliteter er vigtige, mener Randi Vestergaard Evaldsen. Både for lokalbefolkningens og turismens skyld bør man overveje nøje, hvilke fantastiske muligheder vi har i lokalområdet.

Eksempelvis nævner hun potentialet i, at store dele af byens vintersportsaktiviteter flyttes om bag Lille Malene, hvor landskabet byder på helt nye og mere attraktive muligheder.

– Med en løsning bag Lille Malene vil man uforstyrret kunne anlægge spændende langrendsløjper, udfordrende alpine skibakker og tilsvarende sommeraktiviteter. Private erhvervsdrivende vil kunne lave caféer, hytter og andre spændende projekter. Kun fantasien sætter grænser, vurderer Randi Vestergaard Evaldsen

Fokus bør øges

Kommunen har en række sunde tiltag, der især er rettet mod børn og unge. Eksempelvis gives der driftstilskud til Sisorarfiit, og der tilbydes fritidspas til børn, hvor familien har en lav husstandsindkomst. Et tilskud, der dækker op til 500 kroner til et barns aktiviteter i en forening, der er registreret i kommunen. Alligevel erkender Randi Vestergaard Evaldsen, at kommunen bør have endnu større fokus på at støtte op omkring vintersporten i Nuuk, da det er en afgørende faktor for folkesundheden.

Mod til at prioritere

Randi Vestergaard Evaldsen mener, at en af udfordringerne ligger i, at der anvendes for mange ressourcer på brandslukning, i stedet for at turde standse op og lave en langsigtet strategi og stå ved den. Hun fortæller, hvordan brandslukningsprojekter støvsuger kommunens midler og dermed ikke muliggør den langsigtede budgettering.

- Det er vigtigt, at vi politikere tager Sisorarfiits råb om hjælp alvorligt, for ikke at skabe utryghed omkring de fremtidige vintersportsmuligheder her i Nuuk. Handles der ikke nu, går det i stå og bliver et nyt brandslukningsprojekt, fastslår Randi Vestergaard Evaldsen

Opfordrer til dialog

Randi Vestergaard Andersen fortæller, hun aldrig har mødt bestyrelsen for Sisorarfiit. Hun fortæller ligeledes, at selvom det er vigtigt at adskille driften, som Fonden Sisorarfiit varetager, og kommunalbestyrelsens arbejde, så er det vigtigt med en god dialog for, at kommunen kan skabe de rette rammer for fondens arbejde.

Hun opfordrer derfor til et møde mellem kommunalbestyrelsen og bestyrelsen for Fonden Sisorarfiit for derigennem at kunne opnå en fælles forståelse for, hvordan fremtiden sikres bedst muligt til gavn for alle byens borgere.