Lokalt projekt hyldes for at forebygge kriminalitet

Kassaaluk Kristensen Søndag, 14. maj 2023 - 14:12

Siu-Tsiu fra Tasiilaq vinder en pris for deres kriminalpræventive arbejde i Tasiilaq. Det meddeler PiSiu, det grønlandske kriminalpræventive råd i en pressemeddelelse.

PiSiu og Kalaallit Nunaanni Brugseni står sammen om at uddele prisen til ildsjæle og initiativer, der forebygger kriminalitet i Grønland.

Unge aktiveres

Initiativet Siu-Tsiu aktiverer unge uden uddannelse og arbejde i Tasiilaq. Gennem konkrete projekter og opgaver opkvalificerer Siu-Tsiu de unge og lærer dem at samarbejde for at kunne løse arbejdsopgaver. De unge lærer at sætte huse i stand, plante blomster, håndværk og dyrke grøntsager.

LÆS OGSÅ: Unge dyrker grøntsager i Tasiilaq

Projektchef glæder sig over prisen, hvor en check på 20.000 kroner følger med:

- Det betyder meget at blive anerkendt for det arbejde, Siu-Tsiu laver både i Tasiilaq og sammen med de unge generelt. Vi havde ikke selv tænkt vores arbejde som forebyggende, men det er det jo! Så det er også noget vi kommer til at tale langt mere om i fremtiden, siger projektchef Nivikka Witjes.

Vigtigt arbejde

Formand for PiSiu, Julie Lynge fortæller i en pressemeddelelse, at foreningers og privatpersoners arbejde med at aktivere unge og få dem væk fra risikoen for en kriminel løbebane er et vigtigt arbejde.

- Det er helt uvurderligt, at private borgere, virksomheder og foreninger investerer tid og kræfter i andre mennesker. Selvom deres formål måske ikke er at forebygge kriminalitet, så spiller frivillighed en utrolig stor rolle for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Disse ildsjæle fortjener en hyldest, for de er med til at rykke vores samfund i en bedre retning, siger Julie Lynge.

LÆS OGSÅ: Patrick ror sig til 71.339 kroner til Siu-Tsiu

Brugseni er hoppet med på at hylde Siu-Tsiu, da Det grønlandske kriminalpræventive råd ville uddele den første pris. Og direktør i Brugseni mener, at det er på sin plads at uddele prisen:

- Det er vigtigt for os at støtte op om lokalsamfundene og bidrage der, hvor vi kan. Vi er drevet af et meget stort ønske om at udvikle Grønland og tage samfundsansvar, så det var helt naturligt for os at bakke op om prisen. Forhåbentlig kan opmærksomheden inspirere andre til at drive nogle projekter, som løfter vores samfund, siger direktør i Brugseni, Susanne Christensen.

Prisen bliver uddelt igen i foråret 2024.