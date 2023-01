Patrick ror sig til 71.339 kroner til Siu-Tsiu

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 24. januar 2023 - 15:13

Store og små virksomheder som EMJ Atcon og Nuuk Osteopati og Fysioterapi samt private har doneret penge til Patrick Abrahamsens rotur. Hele formålet med de 24-timers roning hat været at indsamle penge til en lokal virksomhed i Tasiilaq, Siu-Tsiu.

- Jeg er overvældet, taknemlig og begejstret over den store støtte og interesse for mit projekt. Det betyder meget for mig, at der er så stor støtte, fortæller Patrick Abrahamsen til Sermitsiaq.AG.

Og støtte det var der. På kulturnatten, søndag den 21. januar, har Patrick Abrahamsen, der selv kommer fra Tasiilaq, roet i alt 205 kilometer på et døgn og har samlet i alt 71.339 kroner.

Patrick Abrahamsen er selv vokset op i Tasiilaq, og ser et potentiale i virksomheden Siu-Tsiu, der har fokus på at give unge i alderen 16-27 år erhvervserfaring.

- Jeg har selv boet der, og har selv set det gode i Tasiilaq. Jeg vil meget gerne have, at den gode side af byen bliver større og mere synlig, så jeg ville støtte Siu-Tsiu, siger han.

Glad for støtten

Virksomheden Siu-Tsiu har 10 unge tilknyttet 10 måneder ad gangen og aktiverer de unge med at lave opgaver som at male huse, bygge gangbroer, udvikle Tasiilaqs have og senest med at være med til at bygge brættet.

Projektchef i Siu-Tsiu i Tasiilaq, Nivikka Witjes fortæller, at hun er meget glad for den støtte, som Patrick Abrahamsen har roet sig frem til.

- Pengene bliver brugt til indretningen af vores lokaler i Tasiilaq, så vi kan have afslapning og spise sammen i vores lokaler. Patrick Abrahamsen er en rollemodel for de unge i Tasiilaq, da han har et godt liv og viser, at man kan have ambitiøse mål og nå dem, siger Nivikka Witjes.

Det var ikke gratis for Patricks krop

Patrick Abramhamsen oplyser, at han har tabt tre kilo på det ene døgn, hvor han roede, hvoraf 1,4 kilo var ren muskelmasse. Han har forbrændt samlet 11.000 kalorier, og har fået skader omkring ben og numse.

- Om jeg vil gøre det igen? Jeg skal nok lige hele 100 procent. Men hvis jeg kender mig ret, så vil der nok være noget på et tidspunkt, hvor jeg tænker, at vi kan lave noget vildere, siger han til Sermitsiaq.AG.

Projektchef i Siu-Tsiu i Tasiilaq, Nivikka Witjes oplyser, at de unge også har roet samlet 101 kilometer i lørdags.