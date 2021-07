Løse hunde og hundelort bekymrer

Thomas Munk Veirum Mandag, 05. juli 2021 - 16:05

Nuuks hundeejere skal have et sted, hvor de kan lufte deres kæledyr, uden at de behøves være i snor.

Det er ambitionen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor man har haft et forslag til en såkaldt hundepark i høring.

Hundeparken foreslåes etableret i bydelen Qinngorput, og der er indkommet fem høringssvar. Her er to af svarene negative overfor placeringen af parken, fordi området ifølge de to borgere bruges af børnefamilier:

- Der er nogle børn, som er bange for hunde, der ikke er i snor, og der er i forvejen masser af hundelort. Det vil kun blive værre, skriver en borger blandt andet.

Andre borgere mener dog, at placeringen er fin.

Hundeparkens placering i Qinngorput ved den røde plet Kommuneqarfik Sermersooq

- Umiddelbart synes den valgte placering god, idet der er kort vej til parkeringspladsen ved det nuværende hundetræfsted for dem, som kommer i bil. Samtidigt er det lige nemt at gå til for dem, som bor på hver side af elven i Qinngorput, lyder det fra en borger.

Der er dog også et forslag, der går ud på i stedet at placere hundeparken neden for Dronning Ingrids Hospital:

- Her er et stort fladt område, der er nemt at komme til. Man kunne eventuelt lave flere parkeringspladser ved bunden af hospitalet, skriver borgeren bag forslaget.

Sagen sendt videre

Sagen har været oppe at vende i kommunens Udvalg for Anlæg og Miljø, der har godkendt, at sagen kan sendes videre til orientering af Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen vil arbejde videre med etableringen af hundeparken, og forvaltningen vil desuden undersøge mulighederne for et alternativ placeret ved Sana-bugten, står der i indstillingen, som udvalget har godkendt.

Kommunens forvaltning har udarbejdet et forslag til ordensregler for en kommende hundepark.