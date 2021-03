Nuuk-plan: En eller flere hundeparker

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. marts 2021 - 14:15

Med 790 registrerede kæledyr, hvoraf langt de fleste er hunde, har der været et stigende antal henvendelser til Kommuneqarfik Sermersooq om at få etableret en hundepark, hvor kæledyrene kan boltre sig uden at være i snor og uden at være til gene for andre, der er bange for hunde.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har defineret en hundepark ”som et større eller mindre areal, hvor hunden må løbe frit uden snor”. Kommunens reglement er ellers, at alle hunde skal føres i snor i byområde samt bebygget område.

På udvalgets næste møde mandag den 8. marts skal politikerne tage stilling til forslaget, og forvaltningen har allerede udpeget et område i Qinngorput.

Hundeparkens placering i Qinngorput ved den røde plet Kommuneqarfik Sermersooq

Forvaltningen lægger op til et samarbejde med Donnas Dyreklinik om at formulere nogle retningslinjer for brugen af parken.

Forvaltningsdirektør Hans Henrik Winther Johannsen oplyser, at man kan etablere en hundepark i det foreslåede område inden for de eksisterende budgetter. Der vil nemlig være udgifter til etablering og vedligehold af indhegning, eventuelle bænke samt affaldstømning.

Det foreslås, at forslaget til placering sendes i offentlig høring, hvor man også giver borgerne mulighed for at komme med alternative eller supplerende placeringer.

Herefter skal økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres.