Lørdag går Selvstyrets flag på halv for Thue Christiansen

Redaktionen Torsdag, 11. august 2022 - 13:18

I forbindelse med bisættelsen af Thue Christiansen har Naalakkersuisut besluttet, at alle virksomheder og institutioner under Grønlands Selvstyre skal flage på halv for at vise respekt for afdøde, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Thue Christiansen var blandt andet kendt for at have Grønlands flag, Erfalasorput.

Han døde i sit hjem i Danmark i slutningen af juni efter længere tids sygdom, og lørdag den 13. august bliver han bisat klokken 13 i Hans Egedes kirke. Der vil efter bisættelsen være offentlig kaffemik i Katuaq fra klokken 15 til 17.

Thue Christiansen boede de sidste mange år i Danmark sammen med sin hustru, og han efterlader sig tre børn og svigerbørn, ti børnebørn og to oldebørn.

Thue Christiansen blev født i i Maarmorilik 25. februar 1940, og han voksende op i Maniitsoq. Han var uddannet lærer og var en dygtig kunstner. Han var medlem af Siumut og sad blandt andet i Inatsisartut og var kortvarig stedfortræder i Folketinget.