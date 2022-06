Skaberen af Erfalasorput er sovet ind

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. juni 2022 - 11:28

Skaberen er det grønlandske flag Erfalasorput er søndag morgen sovet stille ind i sit hjem i Hals, Danmark, efter længere tids sygdom.

Det oplyser familien i en pressemeddelelse:

- Vores mand, far, svigerfar, bror, aataa og aataqqii sov stille ind i morges efter længere tids hjertesygdom.

Familien fortæller, at hans sidste tale handlede om netop flaget:

Skal bisættes i Nuuk

- Som noget af det sidste glædede han sig over at kunne lytte til KNR live fra Nationaldagen, hvor han også sendte sine kærligste hilsner til alle i Grønland. Hans sidste tale var om Erfalasorput, og hvordan han håbede, at flaget ville give glæde til befolkningen og være med til at samle folket, skriver familien.

De udtaler videre, at mindet om Thue Christiansen vil leve videre i hans kunst:

LÆS OGSÅ: 80 år: Kom tæt på Erfalasorputs skaber

- Mindet om ham lever videre i de kunstværker, han skabte i form af billeder, logoer og andre kunstværker, og i udvikling af kunsthåndværk i Grønland.

Thue Christiansen efterlader sig hustru, tre børn og svigerbørn, ti børnebørn og to oldebørn. Familien oplyser, at han vil blive mindet i Hou kirke, onsdag den 29. juni, og at bisættelsen vil ske på et senere tidspunkt i Nuuk.

Lærer, politiker og kunstner

Kunstneren blev født i Maarmorilik 25. februar 1940, og han voksende op i Maniitsoq med 10 søskende. Han blev uddannet lærer, og i 1979 blev han valgt til landstinget for Siumut.

Thue Christiansen er blandt andet kendt for at have designet Erfalasorput. I anledning af hans 80 års fødselsdag sagde han følgende om flagets tilblivelse:

- Vores nej til EF i 1972 var medvirkende til, at vi besluttede, at vi skulle have vores eget flag. Jeg havde forudset, at der ville komme en stærk debat og at forslaget ville vække endog meget stærke følelser og sådan blev det. Der var andre forslag på bordet, men til sidst besluttede Landstinget efter afstemning, at det grønlandske flag, skulle være det, som jeg havde designet, fortæller en veloplagt Thue Christiansen.