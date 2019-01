LNS har planer om at åbne ny rubinmine

Bent Højgaard Sørensen Torsdag, 24. januar 2019 - 06:05

Foreløbig er de grønlandske rubiner ingen guldgrube for den norske entreprenørkoncern Leonhard Nilsen & Sønner, LNS. Men nordmændene tror og satser på, at det grønlandske aktieselskab Greenland Ruby A/S kan blive en succes.

LNS håber at score en god profit på eventyret i Grønland. Leonhard Nilsen & Sønnner har imidlertid nogle finansielle udfordringer i Greenland Ruby, der står bag den åbne mine i ingenmandsland i Aappaluttoq syd for Qeqertarsuatsiaat.

Kigger vi dybt i Greenland Ruby A/S’ økonomiske forhold, står vi overfor, at Leonhard Nilsen & Sønner foreløbigt har investeret 300 millioner kroner i rubinselskabet. Og det er meget at satse i Grønland for Nordnorges største entreprenørselskab uden at have garanti for at få bingo.

Driftsunderskud

I Greenland Ruby’s seneste regnskab, årsrapporten fra 2017, er der et underskud på driften på 80,8 millioner kroner. Efter skat er der et underskud på 58,2 millioner kroner.

Med andre ord kan der komme til at gå mange år, inden investeringen på over 300 millioner kroner er tjent hjem, og man kan begynde at høste gevinsterne i Greenland Ruby.

Leonhard Nilsen & Sønner med hovedsæde i byen Risøyhamn i Vesterålen sidder på 93 procent af aktierne i minefirmaet, mens Grønlands Selvstyres ventureselskab, Greenland Venture i Nuuk, har de resterende syv procent.

- I løbet af nogle år håber vi årligt at få en omsætning på et stort trecifret millionbeløb og et overskud efter skat på et stort tocifret millionbeløb. Det er dog for tidligt at sige, hvad vi regner med, profitten bliver på bundlinien, siger Frode M. Nilsen, koncernchef i LNS.

Han har i denne uge deltaget i den arktiske konference Arctic Frontiers i Tromsø i Nordnorge, hvor der bl.a. var fokus på minedrift i Arktis.

Levetiden

Forekomsten af de sjældne ædelstene ventes i første omgang at give minen en levetid på 10 år. Men det norske moderselskab tror alligevel på, at der er rubiner nok i området til 30 års drift.

- Vores licensområde er på 200 kvadratkilometer. Vi har fundet forekomster af rubiner flere andre steder end der, hvor vi har vores mine. Går det godt, begynder vi måske om tre til fire år at producere rubiner og safirer fra en forekomst, som vi har større forhåbninger til, siger han.

”Aappaluttoq” betyder ”Det røde fjeld” på grønlandsk. I luftlinie ligger det 30 km fra Qeqertarsuatsiaat. Forekomsten, som kan være endnu mere lukrativ end den i Aappaluttoq, ligger tre til fire kilometer fra minen.

Flere medarbejdere

Efter tre års forarbejde blev minen officielt åbnet i maj 2017.

- I øjeblikket har vi 30 ansatte i Grønland. På længere sigt kan der blive tale om flere arbejdspladser, mener Frode M. Nilsen.

- Hvor meget, der skal investeres i den nye forekomst af rubiner og safirer, er uvist, siger koncernchef Frode M. Nilsen fra Leonhard Nilsen & Sønner.