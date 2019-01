Rubinmine overrasker positivt

Bent Højgaard Sørensen Onsdag, 23. januar 2019 - 06:27

Rubinminen i Aappaluttoq­ syd for Qeqertarsuatsiaat tegner til at blive Grønlands nye råstofeventyr i miniature­udgave.

Den gode historie er, at det på flere fronter går over al forventning i rubinselskabet Greenland Ruby, bl.a. med trimning af produktion og markedsføring af grønlandske ædelsten.

Arktisk konference

- Produktionen går rigtig godt. I 2020-21 regner vi med at få en årlig omsætning på et trecifret millionbeløb og et overskud efter skat på et tocifret millionbeløb. Og på længere sigt håber vi, det bliver endnu bedre.

Sådan lyder meldingen fra koncernchef Frode M. Nilsen fra den norske virksomhedsgruppe Leonhard Nilsen & Sønner, LNS.

Koncernens datterselskab Rana Gruber i Mo i Rana sidder på over 93 procent af aktierne i rubinselskabet Greenland Ruby, mens det selvstyrejede selskab Greenland Venture sidder på resten.

Frode M. Nilsen deltager i disse dage i den arktiske konference Arctic Frontiers i Tromsø. Han var tirsdag en af hovedtalerne i en debat om mineprojekter i Arktis.

Stort overskud i sigte

Frode M. Nilsen er superoptimist og regner med, rubinselskabet i løbet af nogle år præsterer en omsætning på et stort trecifret millionbeløb og et stort overskud.

- Men det vil tiden vise. Vi regner bestemt med, at det her bliver en god forretning, siger han under konferencen til Sermitsiaq.AG.

Greenland Ruby har i 2018 fintunet produktionen af rubiner og safirer, men endnu er der ikke overskud, fortæller han.

- Desuden har vi i løbet af året haft held med at brande og markedsføre produkterne. Vi kan dokumentere, at vi arbejder og producerer rubiner og safirer ud fra de højeste etiske og sociale standarder, siger koncernchefen.

Siden danske Hartmanns i København i november lancerede de grønlandske ædelstene, har rubinselskabet fået fine priser på produkterne, fortæller han.

Priser bedre end ventet

- Priserne er bedre, end vi forventede. I begyndelsen af februar indleder vi forhandlinger med fem af verdens største smykke- og ædelstenskoncerner fra USA, Brasilien, Mellemøsten og Australien om at købe vores rubiner og safirer til at lave smykker af og sælge. Vi venter at lande en eller flere aftaler med betydelige leverancer til aftagere af produkterne, siger Leonhard M. Nielsen.