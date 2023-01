Livsbekræftende dokumentar fra Tasiilaq nomineret til Bodil

Merete Lindstrøm Tirsdag, 24. januar 2023 - 08:38

Filmen TSUMU - Hvor går du hen med din drømme? har allerede taget flere med storm og hentet anerkendelse blandt andet med prisen for bedste dokumentarfilm ved Nuuk Internationale Film Festival 2022. Nu er den nomineret til en Bodil for bedste danske dokumentar.

Nominerede for bedste danske dokumentar Tsumu A House Made of Splinters Mr. Graversen Se mig som jeg er The Lost Leonardo

- Det er ret så fantastisk, skriver instruktør Kasper Kiertzner, som har fulgt tre unge mennesker fra Tasiilaq i filmen.

Filmen går især tæt på Eino og Lars fra Tasiilaq. Den viser deres håb og drømme for fremtiden på den ene side, og deres forpligtelser overfor venner, familie og lokalsamfundet på den anden.

Livet er sjovt

Det er en gribende fortælling om unge mennesker, der er fyldt med mod på livet og fremtiden, mnen som også føler et kæmpe ansvar for noget, der måske burde være samfundets byrde at bære.

De unge som filmen handler om ønsker også at sende et budskab med filmen om, at næste generation ikke skal opleve det samme som dem. At livet er sjovt. Det livsbekræftende budskab er bærende i filmen som kan ses på dr.dk

Kasper Kiertzner oplyser, at filmens ene hovedperson Eino Taunajik i perioden 25 januar til 8. februar rejser rundt i landet til Qaqortoq, Sismiut, Aasiaat og Ilulissat, hvor han viser og fortæller om filmen.