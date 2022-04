Inuit indvaderer CPH:DOX 2022

Qivioq Kern Kreutzmann Lørdag, 02. april 2022 - 13:01

Folk fra hele verden er atter samlet og flere inuit var kommet fra nær og fjern til premiere på flere dokumentarfilm, der er blevet optaget i Grønland. Sermitsiaq.AG´s udsendte har været med undervejs og taget billeder ved de forskellige arrangementer. Se billeder af ugens begivenheder øverst i artiklen.

CPH:DOX åbnede med filmen ’Rejsen til isens indre’af danske Lars Henrik Ostenfeld. Filmen er filmet på Grønlands indlandsis, hvor man følger internationale forskeres arbejde med klimaforandringerne. Den er også blandt de 10 film, der er udtaget til dox awards, som blev afholdt fredag aften.

Dokumentaren Siunissaq - det sidste menneske, er instrueret af Ivalo Frank og producereet af de danske produktionsselskaber Tambo Film og Kran Film Collective, som også har stået bag produktionen af "Lykkelænder" om stereotypen grønlænder, som i 2018 vandt CPH:DOX hovedpris.

Til dagligt bor Ivalo i Berlin, ligesom Lana Hansen fra sydgrønland, der har været med ind over manuskriptet til filmen.

Får to priser

Filmen er blevet til med støtte fra Norddok puljen, som har til formål at styrke filmmiljø i Grønland og på Færøerne, samt bidrage til flere dokumentarproduktioner, der kan udbrede viden om Rigsfællesskabet.

De to fim Siunisaq og Tsumu har desuden hver fået en pris oplyser CPH:DOX. Prisen Nordic:Doc Award går til Siunissaq og juryen begrunder prisen til filmen således:

"Nordic:Dox Award går til en enestående film, der tør samle en mangfoldighed af stilarter til en collage af billeder og tanker. Historier om jorden og dens mennesker, om begyndelser og slutninger. En film, der både er en følsom hyldest til et land og åbner sig op for de store spørgsmål om selve livet. Til en instruktør med en klar vision og sans for poesi. Prisen går til ’Siunissaq – Det Sidste Menneske’ af Ivalo Frank," oplyser CPH:DOX.

Tsumu fik prisen Special Mention, og her skriver juryen:

"Til en film, der giver fortællingens kraft til sine hovedpersoner: dedikerede venner, teenagere med drømme, der bærer byrden af at vokse op et sted, hvor deres generation anses for at være tabt. Til en film, der delvist er optaget af sine hovedpersoner, og som giver plads til individuelle udtryk, mens de befinder sig i en overgang fra gamle traditioner til en ny, digital fremtid. Til stemmer fra et fjernt samfund, der kæmper for at overvinde den onde cirkel, de er fanget i. En special mention går til ‘Tsumu – Where Do You Go With Your Dreams’.”

Katuaq i Nuuk viser DOXBIO hvert år, med et udpluk af de seks af mest lovende og tankevækkende dokumentarfilm.

CPH:DOX dokumentarfilmene vil kunne streames fra den 1.-10. april HER