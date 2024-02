Lisa Kreutzmanns første soloudstilling i Nuuk

Dorthea Reimer-Johansen Søndag, 11. februar 2024 - 15:44

Besøger man Nuuk Kunstmuseum 15. februar, vil man kunne se blandt andet fuglen islommen, der vokser sammen med en tyrannosaurus rex.

- I Kreutzmanns værker ser man spillet mellem det lokale og det nationale, spillet mellem en interesse for verden og en ren, ærlig og umiddelbar forbindelse til hendes omgivelser.

- I værkerne indgår også stærke kvinder fra Kreutzmanns lokalsamfund; kvinder iført Batman-masker, og kvinder med referencer til de oprindelige kvinders kamp i Canada. Man fornemmer et begær for viden og en stor nysgerrighed på det lokale og på verden generelt, skriver Hanne Kirkegaard, der er Museumsinspektør i Nuuk Kunstmuseum.

Henter inspiration fra naturen

Nuuk Kunstmuseum skriver, at Lisa Kreutzmann er født i Kangaatsiaq i 1981, hvor hun forsat er bosat. I 2000 og igen i 2005 var hun elev på Grønlands kunstskole, og var efterfølgende på kunsthøjskole i Danmark, hvor hun deltog på The Drawing Academy ved The Animation Workshop i Danmark i 2009.

Hun har i snart 15 år været en del af den grønlandske kunstnersammenslutning KIMIK. Hendes værker er kendt fra sammenslutningens udstillinger, men også fra frimærker og udsmykninger – særligt i og omkring Ilulissat.

Alle streger har betydning

- Jeg henter inspiration fra naturen, strandene, dyrene og myterne, gamle fotos og mange andre steder fra. Jeg interesserer mig for myter og for, hvorledes mennesker og dyr opfører sig og ser ud i dem. Jeg holder af at bruge den ældre form for tegning og maling. I de sidste par år har jeg mikset denne med en nyere form, fortæller Lisa Kreutzmann og forsætter:

- Alle streger har en betydning. Kunsten er en utrolig stor glæde for mig, og den får mit hjerte til at banke lidt hurtigere. Når jeg maler, er det vigtigt, at værket rykker mig, og at det er til glæde for andre. Andres kunstværker giver mig glæde, og denne glæder vil jeg gerne give tilbage, slutter Lisa Kreutzmann.

Udstillingen er blevet til med støtte fra Sermeq Puljen, KNI A/S og Kunstfonden og kan ses til og med den 12. maj.