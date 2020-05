Nuuk Kunstmuseum fejrer fødselsdag

Thomas Munk Veirum Torsdag, 21. maj 2020 - 12:35

Udover fødselsdagen fejrer Nuuk Kunstmuseum også, at museet i år er blevet anerkendt som godkendt kunstmuseum.

- Vi inviterer nuummiut ind med flag, konkurrence og gratis plakater, skriver museet i en pressemeddelelse.

Det var 22. maj 2005, at museet slog dørene op for første gang – dengang som et privat museum ejet af Svend Junge og Helene Junge Pedersen.

Foto fra 2006 hvor Svend Junge overrakte gavebrevet til daværende borgmester Agnethe Davidsen.

Et år senere overdragede familien museet til Nuuk Kommune og Nuuks borgere:

Fundament for stor samling

- Museets samling omfatter i dag omkring 1300 værker, hvoraf 1000 af disse var en del af gaven tilbage i 2006. Familien Junge gav også den store udstillingsbygning, som desværre først blev indviet efter Svend Junges død i 2007. Udstillingsbygningen er således Grønlands eneste bygning bygget specielt til kunst, skriver museet.

Museumsleder Nivi Christensen fortæller, at donationen fra familien Junge har dannet fundamentet for den måske største samling af grønlandsk kunst i dag:

- Det var en kraftpræstation at skabe et museum på den måde, familien Junge gjorde. Det har skabt en ramme om kunsten, et kontaktpunkt, hvor det altafgørende omdrejningspunkt er kunst. Det er med til at understøtte kunstens afgørende rolle og betydning i vores samfund, og så skaber det en plads til refleksion og fordybelse.

Bedre mulighed for samarbejde

- 2020 markerer også en ny periode for museet, fordi det i år fik den anerkendelse, som det er, at blive Grønlands første godkendte kunstmuseum. Godkendelsen viser, at et godt fundament og at målrettet indsats betaler sig, udtaler Nivi Christensen.

Bestyrelsen for Nuuk Kunstmuseum: Formand: Tobias Hjorth Christiansen. Medlemmer: Jørgen Chemnitz, Katja Vahl, Peter ’Kujooq’ Kristiansen, Birgit Kleist Pedersen. Suppleanter: Aviaaja Rosing Jakobsen, Stine Selmer Andersen Kilde: Nuuk Kunstmuseum

Ifølge Nivi Christensen betyder godkendelsen blandt andet, at museet får bedre mulighed for at samarbejde med andre godkendte og statsanerkendte museer.

Med godkendelsen følger der også krav om, at museet får en bestyrelsen.

På dagen for 15 året vil der være gratis entré, og der vil blive afsløret et nyt værk. Derudover vil der blive uddelt 100 gratis plakater fra de sidste 15 års udstillinger.