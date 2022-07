Det bliver lidt billigere at have penge i banken

Merete Lindstrøm Fredag, 22. juli 2022 - 17:40

Den Europæiske Centralbank (ECB) har den 21. juli besluttet at hæve renten med 0,5 procentpoint.

Det sker med henblik på at dæmpe inflationen, der har været stigende det seneste år.

I kølvandet på udmeldingen fra ECB har den danske nationalbank meddelt, at den tilsvarende hæver renten.

Rammer også uldån

BankNordik følger trop og vil i løbet af de næste måneder hæve både indlånsrenter og udlånsrenter. Det oplyser banken på sin hjemmeside.



- Renteændringen betyder, at renten på alle indlån og udlån med variabel rente stiger. Det bliver lidt dyrere at låne penge, mens der til gengæld skal betales mindre i negativ rente af kundernes indestående i banken, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

LÆS OGSÅ: Nykredit dropper som første større bank i Danmark minusrenter

Hos Grønlandsbanken er forventningerne de samme.

- Vi har ikke taget den endelige beslutning endnu, men vi regner med at følge trop med nationalbanken og de store danske banker i Danmark og hæve den negative rente med 0,5 procentpoint, siger vicedirektør Grønlandsbanken, John Jakobsen, til Sermitsiaq.AG.

Fortsat negativ rente

Det betyder, at indlånsrenten vil komme ned på -0,2 procent fra de nuværende -0,7 procent.

Hos BankNordik er man altså allerede gået et skridt videre til også at hæve udlånsrenten.

-For privatkunder vil indlånsrenter stige med op til 0,5%-point p.a., mens udlånsrenter stiger med 0,4%-point p.a. pr. 5. oktober. Dog hæves renten for boliglån den 7. november. For erhvervskunder vil indlånsrenterne stige med op til 0,3%-point p.a., mens udlånsrenter vil stige med 0,5%-point p.a. pr. 5. september.

Grønlandsbanken er endnu ikke klar til at hæve udlånsrenten.

- Planen er, at vi lige nu afventer og ser, om vi skal hæve udlånsrenten, siger vicedirektøren.