Nykredit dropper som første større bank i Danmark minusrenter

Ritzaus Bureau Fredag, 22. juli 2022 - 07:11

Som den første større bank i Danmark dropper Nykredit negative indlånsrenter.

I en pressemeddelelse fredag skriver Nykredit, at banken har valgt at sætte indlånsrenten op til 0,00 procent for privatkunder.

Dermed skal man som privatkunde i Nykredit ikke længere betale for at have mere end 100.000 kroner stående i banken.

Følger den Europæiske Centralbank

Nykredits beslutning kommer, efter at først Den Europæiske Centralbank (ECB) og dernæst Nationalbanken torsdag hævede deres renter.

I Nationalbanken blev renten hævet med 0,50 procentpoint til minus 0,10 procent.

Selv om renten fortsat er negativ i Nationalbanken, bankernes bank, så har Nykredit altså valgt at gå hele vejen og bringe indlånsrenten i nul.

- Med den seneste justering fra Nationalbanken og endnu en forventet justering på vej i september har vi i Nykredit besluttet, at det nu skal være slut med negative indlånsrenter for vores privatkunder.

- Derfor tilbyder vi allerede per 22. juli privatkunder en indlånsrente på nul procent, siger Henrik Rasmussen, bankdirektør i Nykredit.

For erhvervskunder bliver indlånsrenten hævet med op til 0,50 procent, skriver Nykredit i pressemeddelelsen.

Økonomisk usikkerhed

Før Nykredit har en række mindre banker sløjfet de negative indlånsrenter. Det gælder Saxo Bank, Lægernes Bank og Lunar, skriver mediet FinansWatch.

Også store banker som Danske Bank, Nordea og Jyske Bank har efter torsdagens rentestigning i Nationalbanken hævet deres indlånsrenter. Men her er renterne blot hævet med 0,50 procentpoint til minus 0,20 procent.

Det betyder, at det fortsat koster at have mere end 100.000 kroner stående i en af de tre banker.

Direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Mads Reinholdt, har opfordret bankerne til at gå hele vejen og helt droppe de negative indlånsrenter.

- Vi er lige nu i en situation med stor økonomisk usikkerhed, som mange også kan mærke på deres privatøkonomi.

- Derfor er det besynderligt, at de forbrugere, som er snusfornuftige og gerne vil spare op, skal straffes på den måde, når vi samtidig ser, at bankerne har nogle pæne overskud og tjener gode penge på bankforretninger i øjeblikket, siger Mads Reinholdt.