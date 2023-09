LGBTQ-forening nomineret til Regnbue Awards

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. september 2023 - 15:31

Sipineq+, der er en nyetableret LGBTQ+-forening er nomineret til Dansk Regnbue Awards i kategorien Foreningspris. Foreningen, der arbejder for at skabe grønlandske terminologier for 2SLGBTQIA+ og de mange forskellige køn og identitetsbetegnelser indenfor LGBTQ+-samfundet, er stolte over nomineringen.

- Nomineringen til Dansk Regnbue Awards er en bekræftelse af vores indsats, og det motiverer os også til at fortsætte med at gøre en forskel i vores samfund, siger Sipineq+’s forperson Qillaq Olsen i en pressemeddelelse.

Vigtig milepæl

Dansk Regnbue Awards anerkender og fejrer bidrag til LGBTQ+ samfundet. Prisoverrækkelsen sker den 27. september 2023 i København, hvor der vil blive uddelt priser i 14 kategorier.

Qillaq Olsen, der er den første forperson i foreningen, er ydmyg over nomineringen.

- Det er en vigtig milepæl for vores arbejde og vores dedikation til mangfoldigheden og inklusion. Vi ønsker at takke vores medstiftere, bestyrelsen, medlemmer og frivillige oversættere for støtten. Uden deres dedikation og støtte ville denne nominering ikke have været mulig, siger Qillaq Olsen.

Sipineq+ ønsker at ord som transkønnet, cis-kønnet, biseksuelt og mere til skal have egne ord og forklaringer i det grønlandske sprog. Til formålet arbejder foreningen med Oqaasileriffik og har fået hjælp af tre oversættere.

Meget arbejde forude

- Dette initiativ er et skridt mod at sikre, at alle i Grønland, uanset deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, føler sig anerkendt, respekteret og forstået i Grønland, siger Qillaq Olsen.

Sipineq+ kæmper ligeledes for ligestilling og rettigheder for queerforældre, herunder retten til barselsorlov til medfædre og vil fremover arbejde for en mere alsidig seksualundervisning i folkeskolerne.