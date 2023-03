Sipineq+: Første bestyrelse på plads

Kassaaluk Kristensen Søndag, 19. marts 2023 - 08:18

9. marts er der fundet medlemmer til den første bestyrelse for foreningen Sipineq+, der vil arbejde for lige rettigheder for alle, uanset køn og seksuel identitet.

Det er Qillaq Olsen, der bliver forperson for Sipineq+, der er en ny forening for 2SLGBTQIA+ samfundet i Grønland.

2SLGBTQIA+ Betegnelsen står for to-sjælelige, lesbiske, homoseksuelle, bi-seksuelle, transkønnet, queer, interseksuelle og aseksuelle. +-et i slutningen betyder, at gruppen er en broget og mangfoldig samling af personer med anden seksuel identitet og orientering.

Bestyrelsen bliver:

Qillaq Olsen, forperson

Cecilie Olsen-Heilmann, næstforperson

Lisa Larsen, kasserer

Berda Larsen, medlem

Birte Olsen, medlem

Erni Kristiansen, medlem

Juno Berthelsen, medlem

- Vi er en omfavnende foreningen, der er til for alle og inkluderer alle, har Qillaq Olsen tidligere sagt til Sermitsiaq.AG om formålet med foreningen Sipineq+.

Vil arbejde med terminologier

Foreningen Sipineq+ har allerede igangsat arbejdet med at skabe terminologier indenfor køn og seksualitet i samarbejde med tolkning og oversætter-uddannelsen i Ilisimatusarfik samt i dialog med Grønlands Sprogsekretariat.

Samtidig vil foreningen arbejde for en mere nuanceret seksualundervisning i folkeskolen og bane vej for barsel til medfædre, lov mod hadforbrydelser og fokus på mental sundhed for minoriteter i Grønland.