De skal lede det nye diabetes-center

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. maj 2020 - 15:02

Ledelsesteamet, der skal forestå etableringen af det kommende Steno Diabetes Center Grønland, er blevet ansat med tiltrædelse den 1. juli 2020.

Den lægefaglige chef bliver læge Michael Lynge Pedersen, som i en lang årrække har været ansat på Dronning Ingrids Sundhedscenter. Den administrative chef, som er udpeget, er Tina Amondsen, som kommer fra en stilling som forretningsudviklingschef hos Kalaallit Airports A/S.

Doktorgrad

Michael Lynge Pedersen er speciallæge i almen medicin, ph.d. ved Greenland Center for Health Research, University of Greenland og har desuden en doktorgrad i håndtering af diabetes i Grønland fra Aarhus Universitet.



Tina Amondsen har med sine 10 års erfaring fra Grønlands Selvstyre en solid administrativ erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation.



- Sundhedsledelsen er overbevist om, at ledelsesteamet vil komplementere hinanden på bedste vis, og sikre et godt samarbejde med såvel Novo Nordisk Fonden som sundhedsvæsenet. Hvilket vil sikre at projektet skrider frem som planlagt og bliver så vellykket som muligt, hedder det i en pressemeddelelse fra Selvstyret.