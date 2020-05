Novo-fond giver 382 mio. kr. til Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. maj 2020 - 04:03

Planen om, at Grønland også får et Steno Diabetes Center, har længe været undervejs. Men nu er det en realitet. Novo Nordisk Fonden har besluttet at yde et samlet beløb over de næste ti år på 382 millioner kroner, meddeler fonden og Selvstyret i en fælles pressemeddelelse.

Den gode nyhed kommer på et tidspunkt, hvor corona-pandemien har sat hele verden under et hidtil uhørt stort pres; sundheds- og adfærdsmæssigt samt økonomisk. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de såkaldte livsstilssygdomme koster alle moderne samfund et anseeligt beløb og resulterer i langt flere dødsfald end coronavirussen.

Novo Nordisk Fondens mål er at styrke forebyggelsen og behandlingen af diabetes og andre sygdomme såsom KOL og forhøjet blodtryk, der alle relaterer sig til en moderne livsstil med rygning, kost og for lidt motion.

Visionen

- Visionen med centret er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle mennesker i hele landet med diabetes og udvalgte livsstilsrelaterede sygdomme samt bidrage til en sammenhængende behandlingsindsats, oplyses det.

Det nye center skal etableres på den nuværende grund, hvor brandvæsenet i Nuuk hører hjemme, hvilket er i umiddelbar nærhed til Dr. Ingrids Hospital. Byggeriet ventes at stå færdig i 2024 og i mellemtiden vil man leje sig ind i midlertidige lokaler i Nuuk.

Martha Abelsen, der er naalakkersuisoq for sundhed er særdeles begejstret for, at aftalen er kommet i hus:

- Jeg er helt sikker på, at vi med det her samarbejde har taget et stort skridt i retning af bedre sundhed i Grønland. Jeg håber og tror, at vi sammen kan knække kurven, så færre får diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, som desværre plager flere og flere af vore medborgere.

9.300 vil være ramt

I dag er der ca. 6.500 patienter med diagnosticeret diabetes, KOL eller forhøjet blodtryk og tallet forventes at stige med mere end 40 pct. til ca. 9.300 patienter i 2030, hvilket vil sætte det grønlandske sundhedsvæsen under et stærkt pres, hvis der ikke sættes ind i tide.

Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, har store forhåbninger til samarbejdet:

- Det nye tiltag skaber en unik mulighed for at give et stort løft til forskning, behandling, forebyggelse og uddannelse inden for diabetes og andre livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland. Vores ambition er, at færre skal have disse sygdomme og de, der er syge, skal leve længere og med en bedre livskvalitet.

Centralt element: Telemedicin

Et centralt element i centerets arbejde bliver at få oparbejdet en telemedicinsk platform, så alle i det vidtstrakte land virtuelt og over en internetforbindelse kan indgå i de tilbud, som centeret vil tilbyde.

- Borgernes adgang til at få stillet diagnoser og gå til kontrol via telemedicin vil også blive udbygget, så der forhåbentligt er færre patienter, der i fremtiden er nødsaget til at rejse til Nuuk eller vente på, at en tilrejsende specialist når frem til deres by eller bygd, fremgår det pressemeddelelsen.

En drejebog, der beskriver centerets kommende arbejde, er blevet udarbejdet af Novo Nordisk Fonden i tæt samarbejde med Selvstyret, sundhedsvæsenet, Grønlands Universitet og kommunerne.

Finansiering

Selvstyret finansierer uændret de tilbud og aktiviteter inden for diabetes, KOL og forhøjet blodtryk, som eksisterer i dag. Novo Nordisk Fonden finansierer nye supplerende aktiviteter, nyt telemedicinsk udstyr til sundhedsenheder i hele landet samt etablering af den nye bygning i Nuuk.

Bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Grønland kommer efter, at Novo Nordisk Fonden siden 2016 har bevilget i alt 7,4 mia. kr. til etablering af Steno-centre i alle fem danske regioner.