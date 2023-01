Leasing og lejeaftaler: Departement sætter gang i eftersyn

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. januar 2023 - 07:47

I december sidste år fik Kommuneqarfik Sermersooq en hård kritik fra Departementet for Finanser for et have indgået en række aftaler om leje eller leasing af blandt andet to boligblokke, ti entreprenørmaskiner og en stribe printere, uden at aftalerne havde være til godkendelse hos Naalakkersuisut.

En gennemgang af de øvrige kommuners regnskaber viser, at flere af dem også gør brug af leasing- og lejeaftaler i forskellig udstrækning.

Departementet for Finanser og Ligestilling oplyser til Sermitsiaq.AG, at man på indeværende tidspunkt ikke har anmodet andre kommuner end Kommuneqarfik Sermersooq om oplysninger om, hvilke leasing- og lejeaftaler de har indgået efter den nye budgetlov trådte i kraft.

Vil lave bagatelgrænse

Siden 1. januar 2018 har det nemlig været obligatorisk for kommunerne at sende aftalerne til godkendelse hos Naalakkersuisut, og loven rummer ingen former for undtagelse eller bagatelgrænse.

I forbindelse med at Kommuneqarfik Sermersooq fik kritik, opfordrede kommunaldirektør Ole Jakobsen til, at Naalakkersuisut fik fastsat en bagatelgrænse, så kommunerne får en vis handlefrihed til eksempelvis at leje en printer, uden at det skal godkendes af Naalakkersuisut. Det arbejde er nu i gang:

- Med Kommuneqarfik Sermersooq opfordring in mente pågår der i øjeblikket et arbejde med formulering af en bekendtgørelse henvendt på at få indført en bagatelgrænse for krav om godkendelse af leje- og leasingaftaler indgået af landets kommuner, skriver departementet og fortsætter:

- I sammenhæng med dette vil departementet tage kontakt med kommunerne og sikre, at de er opmærksomme på gældende regler og får indsendt relevante aftaler til godkendelse.

Fraråder leasing

En af de kommuner, der har benyttet sig af leasing, er Kommune Kujalleq, der blandt andet har leaset en række køretøjer. Kommunen oplyser til Sermitsiaq.AG, at den har fået godkendelse af Naalakkersuisut til leasing-arrangementet om køretøjerne.

Af godkendelsen fremgår det, at Naalakkersuisut vurderer, at leasing er dyrere end hvis kommunen havde købt materiellet ved eksempelvis at optage et banklån:

- Leasing er som udgangspunkt at anse for en forholdsvis omkostningstung finansieringsform. Det fremsendte materiale tyder på, at kommunen ved leasingarrangementerne påføres omkostninger på et højere niveau end, hvis de pågældende aktiver var anskaffet over anlægsbudgettet – eller alternativt var finansieret ved et banklån. Det er derfor departementets anbefaling, at kommunen undlader at benytte sig af leasing.

Økonomichef i Kommune Kujalleq, Kim Rosendahl, oplyser, at kommunen arbejder på at følge op på Nalaakersuisoq`s anbefaling med at undlade leasingaftaler og arbejder på at minimere disse.

I forhold sagen om Sermersooq oplyser Departementet for Finanser, at man fortsat er i gang med at behandle ansøgninger om godkendelse af diverse lejeaftaler fra kommunen.