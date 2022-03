Lavine kursus i Nanortalik og i Qaqortoq

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 03. marts 2022 - 12:23

Hvordan redder man folk ud fra en lavine og hvordan sikrer man sig selv i lavine områder?

Det er nogle af det emner, som turistoperatørerne og brandmænd i Sydgrønland nu er blevet certificeret i efter de har været på kursus. Ejer af Greenland Ekstreme, Arne Hardenberg er underviser på kurset.

LÆS OGSÅ: Miki ramt af lavine: Jeg accepterede, at jeg skulle dø

- Kurset blev modtaget rigtig godt. Jeg lærte dem blandt andet, hvordan man kan undgå laviner og redde folk ud af en lavine. Det er vigtigt at have det rigtige udstyr, så man kan finde folk igen, siger Arne Hardenberg fra Sisimiut.

Ifølge Innovation South Greenland, så er Arne Hardenberg et af landets mest erfarende mænd i forhold til ekstrem snesport. Han har taget en lavineuddannelse i USA og arrangerer skiture over hele landet.

Arne Hardenberg skal i weekenden holde kursus i Qaqortoq, hvor 11 personer har tilmeldt sig kurset.

Folk skal være klædt til at kunne redde liv

Det er Innovation South Greenland, som har arrangeret kurset i samarbejde med Greenland Ekstreme. Turismeudviklingskonsulent, Sarah Woodall mener, at det er et vigtig kursus, da målsætningerne er at udvide turismesæsonen.

- Vi har et stort mål omkring sæsonudvidelse. I Sydgrønland har vi specifikt en kæmpe sommersæson og stort set ingen turisme i efteråret, vinter og forår. Så vi har sat en målsætning for at udvide turismen til vinter, siger Sarah Woodall og fortsætter:

- Det er turistoperatørerne der har det store ansvar for turisterne, så det er vigtigt, at de bliver forberedt på den måde, så de har sikkerheden på plads. Ligesom når både skal ud at sejle med gæster, så skal de også have styr på sikkerheden, understreger turismeudviklingskonsulenten.

Innovation South Greenland har flere kurser i kalenderen. Til april vil der være kursus i 'Wilderness first responder'. Kurset skal sikre, at turistoperatører kan holde en person i live, indtil der kommer en læge. Man kan for eksempel lære, hvordan man kan rette et brækket ben eller kunne give medicin til den skadekommende person.