Langvarigt sygdomsforløb med Covid-19: Kun få har bedt om lægeattest

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 08. februar 2022 - 09:35

Svært ved at trække vejret, når man får pulsen lidt op, søvnforstyrrelser og åndenød er nogle af de symptomer, som flere borgere beskriver på sociale medier efter at have været smittet med corona.

Og det har mange efterhånden været udsat for, at over 10.000 har været smittede i landet, hvilket er 17 procent af befolkningen. Det viser tallene fra corona.nun.gl, som registrerer antallet af personer, der har været testet positive ved PCR-test.

På de sociale medier kan man læse om erfaringer fra personer, som oplever et længerevarende sygdomsforløb, hvor nogle har symptomer i flere uger efter Covid-19-sygdommen. Nogle oplever for eksempel uventet feber, mavesmerter, kraftige hovedpine eller træthed.

Har ikke modtaget flere henvendelser

Hos Sundhedsvæsenet har man dog kun modtaget få henvendelser fra personer med langvarigt sygdomsforløb eller senfølger:

- Der er få personer, som har bedt om lægeattest efter Covid-19-infektion.

- Generelt hvis personer med tidligere Covid-19 infektion har henvendt sig med symptomer efter overstået sygdom, har de pågældende personer ikke oplevet, at dette har haft relation til Covid-19-infektionen, skriver sundhedsledelsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Et længerevarende sygdomsforløb varer i 4 uger eller længere tid, efter sygdommen startede. Hvis langvarige symptomer varer i 12 uger eller mere, anses de som senfølger, oplyser Statens Serum Institut.

Ingen henvendelser efter Covid-19-infektion

Selvom man på de sociale medier kan læse om personer, der ikke kan slippe af med åndenød, søvnforstyrrelser eller svimmelhed, så får sundhedsvæsenet umiddelbart ikke henvendelser fra personer, som har haft Covid-19-infektion:

- Blandt personer med konstateret Covid-19-infektion, inklusive personer der har været indlagt herfor, er der ej heller bemærket henvendelser på grund af symptomer udover de 9- 12 dage, det oplyser Sundhedsledelsen.

LÆS OGSÅ: Tidligere coronasmittet: Vi oplever senfølger

Så selvom nogle oplever et længerevarende sygdomsforløb, så har det ikke haft betydning for sundhedsvæsenets arbejde. Derudover oplyser sundhedsledelsen, at der ikke har været henvendelser fra personer med senfølger.

- Der er ikke, i nævneværdigt omfang, bemærket henvendelser fra personer med senfølger (efter 12 uger). Dog har der været to tilfælde af det såkaldte MIS-C hos børn, som er en eftervirkning af Covid-19, der ses i meget sjældne tilfælde hos børn, svarer sundhedsledelsen.

73 procent af indbyggerne har fået den første vaccine, mens 68 procent er færdigvaccineret. Det er i alt 38.356 borgere.

Om senfølgerne kan blive kroniske, kan Statens Serum Institut endnu ikke svare på.