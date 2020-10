Tidligere coronasmittet: Vi oplever senfølger

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 30. oktober 2020 - 11:45

En tidligere coronapatient i Nuuk vælger nu at fortælle om sin sygdomsforløb og senfølger af sygdommen. Vedkommende har været syg af coronavirus i starten af året i Nuuk, ved epidemiens første bølge.

Personen ønsker at være anonym, da vedkommende og familien er bange for samfundets repressalier, hvis identiteten afsløres. Redaktionen vælger at kalde personen for Inuk, men kender til personens fulde identitet.

Inuk er relativ ung, dyrker sport og lever generelt sundt. Alligevel fik Inuk et sygdomsforløb, der kunne virke voldsomt bare at lytte til. Det startede med symptomer som en almindelig forkølelse. Måske mere som influenza, men med mærkelig trykken ved brystet.

- Jeg ved faktisk ikke, hvor smitten kom fra. Det kan snildt være fra arbejdspladsen eller fra en bekendt, der har været udenlands på det tidspunkt. Andre i vores nære omgangskreds blev dog ikke syge, udover en bekendt af mig, fortæller Inuk til Sermitsiaq.AG.

Symptomer

Inuk fortæller, at der var flere symptomer på Covid-19, som familien oplevede under sygdomsforløbet.

Inuk nævner blandt andet feber, snot, hoste, hovedpine og almindelige influenzasymptomer. Men også mere ildevarslende symptomer som ondt i lunger, smerter ved kæber der stråler ud, voldsom træthed og manglende smags- og lugtesans.

- Jeg tabte mig tre kilo i løbet af to dage under sygdomsforløbets værste dage. Der var heller ikke nogen egentlige opfølgning af os som husstand under vores sygdom, udover en opringning en uge efter, vi fik konstateret coronavirus, fortæller Inuk.

Flere senfølger

Inuk og hele husstanden var under isolation under hele sygdommen. De formoder, at de ikke har smittet andre.

Sidste uge kunne Inuk læse en artikel på Sermitsiaq.AG, hvor landslægen fortæller, at de ikke har kendskab til nogen tidligere coronapatienter, der har eller har haft senfølger.

Sygdommen har dog givet flere efterfølgende gener for især Inuk.

- De første fire måneder havde jeg ikke smags- og lugtesans. I vores husstand var der nogen, der havde ondt i lunger, hovedpine og umådelig træthed og følelsen af at mangle kræfter. En af os har fortsat noget, der tyder på uregelmæssigheder med hjertet. For mit vedkommende, så skulle der ikke meget til, så fik jeg blålige læber på grund af besværet vejrtrækning. Jeg kunne ikke dyrke sport den første lange tid, fortæller Inuk.

Skam og ensomhed

Inuk fortæller, at familien ikke aner, hvor de skal rette henvendelse til. Og at nogen i familien føler skam over, at de har været syge og har haft senfølger.

- Man føler sig meget alene, forklarer Inuk.

- Det, der har hjulpet er en dansk gruppe på Facebook, hvor flere danskere fortæller om forløbet efter Covid-19. Så ved vi, at vi alligevel ikke er alene, siger Inuk.

Med sin fortælling ønsker Inuk at gøre opmærksom på, at også grønlandske coronapatienter får senfølger, der kan påvirke dagligdagen. Inuk oplyser også, at familien kender til endnu en familie i Nuuk, der har været ramt af corona og som også har oplevet senfølger.

- Sygdommen og de efterfølgende gener er ikke sjove at have.