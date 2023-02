Landstræner: Tid til intensiv træning op til VM-kvalifikationer

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. februar 2023 - 10:48

Damelandsholdet er torsdag på vej tilbage til København fra Ikast efter en uges samling med stor fokus på den fysiske del af træningen.

Landstræner Anders Friis er meget positivt stemt omkring kvindernes fysiske formåen under samlingen og vurderer samlingsugen som en succes.

Under samlingen har landsholdet spillet mod Rækker Mølle, og her var det vigtigt at udforske forskellige taktikker og finde hinanden i samspillet. Grønland vandt kampen med 25-30.

- Det er gået meget godt. Vi har prøvet forskellige samspil af under venskabskampe med lokale klubber og har især haft fokus på den intenssive, fysiske del af træningen. Holdet er faldet hurtigt ind i en god rytme, så det er meget positivt, fortæller Anders Friis til Sermitsiaq.AG.

Benhårdt arbejde i sigte

Anders Friis understreger til Sermitsiaq.AG, at han er tilfreds med damelandsholdets fysiske tilstand og ser gode muligheder til yderligere udvikling frem mod VM-kvalifikationerne, der skal afholdes om små fire måneder.

- Jeg er sikker på, at landsholdet har gode muligheder for at nå deres topform til sommer. Nu går vi ind i en vigtig periode med masser af træning, så spillerne kan undgå skader lige op til turneringerne, siger Anders Friis.

Et par spillere har kæmpet med skader den seneste tid, mens andre er ved at komme tilbage i form efter en graviditet. Anders Friis mener dog, at tiden med træning op til juni vil være med til, at alle på holdet kan være med og undgå skader lige op til VM-kvalifikationer som skal afholdes i Nuuk, altså på hjemmebane.