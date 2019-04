Landstrænere: Håndbolden er under positiv udvikling

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 09. april 2019 - 16:22

Grønlandsmesterskaberne i håndbold er færdigspillet, hvor GSS fra Nuuk igen blev den store vinder ved mesterskaberne ved at hive tiende mesterskab i træk for både herrer og kvinder.

Landstrænerne er godt tilfredse med det, de så fra spillerne ved turneringen.

- Jeg glæder mig over at se unge spillere på damesiden begynde at blive synlige. Derudover synes jeg, at langt størstedelen af spillerne, vi har haft inde og ude af landsholdet de seneste par år, har udviklet sig positivt, siger landstræner for kvindelandsholdet Johannes Groth til Sermitsiaq.AG.

Spændende kampe

Ingi Olsen ærger sig lidt over, at der kun var fire hold med til mesterskaberne.

- Det var første gang i rigtig mange år, at der var spænding under kampene, hvilket er meget godt. Dog spillede landsholdspillerne ikke op til deres bedste i de første kampe, men jeg er godt tilfreds med spillernes indsats i finalen, siger Ingi Olsen, herrernes landstræner, til Sermitsiaq.AG.

Johannes Groth er glad for, at flere unge spillere viste godt spil ved mesterskaberne.

- Det stemmer også overens med det 'luksusproblem', vi oplever, at bredden hos de seriøse og ambitiøse er blevet større, hvilket gør det sværere at udtage bruttolandsholdet i fremtiden. Det er yderst positivt, fremhæver han.

Ny turneringstruktur

Men billedet er anderledes hos herrerne.

- Det var svært at finde nye interessante spillere, men det hænger sammen med, at der blot deltog fire hold. Derfor håber jeg på, at det vil lykkes for forbundet at danne den nye struktur, så der vil kunne spilles flere gange om året, og jeg håber, at flere klubber, især i Sydgrønland og Sisimiut samt Maniitsoq, igen vil være med. Sporten kan udvikle sig endnu mere, hvis den nye struktur bliver realitet, lyder det fra Ingi Olsen.

Kvindelandsholdet spiller VM-kvalifikationsturnering næste måned i Mexico, mens herrelandsholdet spiller mod det danske u21-landshold i Ilulissat, 18. juni, og Nuuk den 20. juni.