Håndbold: Ny turnerings-struktur på vej

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 03. april 2019 - 13:33

Det grønlandske håndboldforbund, Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat, holdt lørdag repræsentantskabsmøde, hvor der blandt andet blev drøftet at ændre turneringsstrukturen i håndbold.

Målet er, at klubberne skal spille så mange kampe som muligt, derfor arbejdes der på, at der spilles turneringer fra august til juni. Det vil betyde, at det skal være slut med den traditionelle GM, hvor der spilles masser af kampe i løbet af én uge.

Regionskampe

Den genvalgte formand for håndboldforbundet Jørgen Isak Olsen forklarer planerne således:

- Der skal spilles kampe, når sæsonen er startet. I de byer, hvor der mere end ét hold, spiller man kampe mod hinanden i perioden august til oktober. I de byer, hvor der er et hold, spilles kampene mod de nærliggende byer, hvor der kan afholdes kommune mesterskaber eller lignende, siger han til Sermitsiaq.AG.

Flere kampe

Derefter skal der spilles regionsmesterskaber, der skal afholdes i perioden fra november til januar.

- Kravet skal være, at de deltagene hold skal have spillet mindst tre kampe i sæsonen. Ved regionsmesterskaberne – for eksempel i Nordgrønland - deltager fem hold, hvor tre af holdene så går videre til slutterunden, der skal foregå mellem februar og april.

- Målet er, at der skal være syv deltagende klubber i slutrunden (de tre vindere af regionsmesterskaberne og to'ere). Ved slutrunden skal så de fire bedstplacerede klubber kvalificere sig til Final Four, der skal ske i maj-juni-måned, forklarer Jørgen Isak Olsen.

Så hurtigt som muligt

- Hvornår bliver den nye struktur realiseret?

- Vores mål er, at det skal realiseres så hurtigt som muligt. Det kræver arbejde fra udvalget, hvor rejserne til kampene, kampstederne og den økonomiske del skal klarlægges. Hvis det går hurtigt med udvalgsarbejdet, håber vi på, at det kan realiseres allerede til næste sæson - men alt skal klarlægges, før det bliver realiseret, lyder det fra Jørgen Isak Olsen.