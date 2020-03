Landslæge: Vi skal undgå virusspredning

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 03. marts 2020 - 10:35

Det er kun et spørgsmål om tid, før det nye coronavirus, COVID-19, kommer til Grønland.

Kommer det, skal man inddæmme spredningen, så man undgår en reel epidemi i landet.

Det siger landslæge Henrik L. Hansen.

LÆS OGSÅ: Epidemikommissionen: Coronavirus vil komme

Og der er to meget specifikke grunde til, at man her i landet vil arbejde for at undgå en spredning af virusset så meget som muligt.

Infrastruktur og manglende udstyr i sundhedsvæsenet.

- På nuværende tidspunkt har vi ingen muligheder for at analysere prøver, som man tager fra personer, der er mistænkte for coronavirus. Vi er derfor nødt til at sende prøver til analyse på Statens Serum Institut i Danmark. Analysen vil ske hurtigt, når først prøven er nået frem til Danmark, siger Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Det vil ifølge landslægen afhænge af flytrafikken samt af om der er forsinkelser, hvornår man får svar på prøven.

Han understreger, at man arbejder på at få det nødvendige udstyr til Grønland, så man kan analysere prøver for coronavirus i tilfælde af mistanke.

Når en læge er til stede

Der er endnu ingen tilfælde af coronavirus i Grønland, til trods for at der har været flere mennesker, der har været i udlandet den seneste tid. Også i det nordlige Italien, hvor der er en større coronaudbrud, ifølge landslægen.

Og epidemikommissionen ser gerne, at Grønland slipper for virusset så længe som muligt.

For hvis der sker en spredning, vil det være svært at opspore alle tilfælde:

- Der skal være en relativ høj grad af sikkerhedsforanstaltninger, når man udtager sådan en prøve. Derfor skal der være en fagperson, normalt en læge, der skal tage prøven. Det betyder, at man ikke har mulighed for at få taget prøven i for eksempel bygdernes sundhedscentre, siger Henrik L. Hansen.

Senge til alle

Landslægen vurderer, at det kan give udfordringer i landets sygehuse, hvis flere personer samtidig får virusset og får behandlingskrævende komplikationer.

- Udfordringen i Grønland er, at kapaciteten på sengepladser på sygehusene til behandling af svært syge er lav.

- Ved mistanke om coronavirus, hvor vedkommende skal isoleres, skal de involverede fra sundhedsvæsenet altid spørge, hvor personen bor, for vi vil ikke have, at den muligt smittede skal ind i på for eksempel et kollegium, hvor der er stor risko for at smitte andre. I den situation vil vedkommende blive indlogeret i enten sygehuset eller et andet sted, forklarer han.

- Tilsvarende vil dem med mild sygdom skulle blive i deres egen bolig og forblive i deres hjemby under sygeperioden. Kun de mest syge skal ind på sundhedscentre og sygehuse.

-Men vi skal helst inddæmme smittespredningen for at undgå mange syge på en gang. Færre indlæggelser ad gangen vil betyde mindre belastning af sundhedsvæsenet, hvilket er optimalt, siger han.

Landslægen bekræfter samtidig, at der har været flere instanser i samfundet, der har henvendt sig til epidemikommissionen forud for rejser og turistsæsonen for at vide, hvordan man skal forholde sig til virusset.

- Vi fastholder stadig WHO’s retningslinjer, hvilket betyder, at der aktuelt ikke er rejserestriktioner.