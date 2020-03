Epidemikommissionen: Coronavirus vil komme

Merete Lindstrøm Mandag, 02. marts 2020 - 14:03

Coronavirus spreder sig fortsat i hele verden, og nu rykker det lidt tættere på Grønland. I går blev det tredje tilfælde af coronavirus opdaget i Island, mens der i Danmark er fire bekræftede tilfælde af smittede. Alle de smittede i Island har været i Italien for nylig.

Grønlands Politi tager det roligt

- Reelt gør det ikke nogen forskel for os. Nu hænger vi plakater op i lufthavnene ligesom i Danmark. Ud over det så ændrer det ikke noget, siger chefpolitiinspektør og medlem af epidemikommissionen, Svend Foldager.

Grønlands Politi har formandsskabet i Epidemikommissionen.

Politiet har hængt de første plakater op mandag morgen og forventer at nå rundt til de fleste lufthavne i løbet af dagen. På plakaterne kan man læse om virusset, hvilke symptomer man skal være opmærksom på, og at det er vigtigt at ringe til lægen frem for at møde op, hvis man tror, at man er smittet.

Tale om få tilfælde

Chefpolitiinspektøren understreger, at det fortsat kun er enkelte tilfælde af smittede, der er i Island og i Danmark. Han sammenligner med Italien, hvor der er decideret smittede områder. Det gør en stor forskel, mener han.

- Vi ved, at det her kommer til Grønland på et tidspunkt, men hvornår det aner jeg ikke, siger han.

Chefpolitiinspektøren opfordrer til, at folk husker på de helt gængse hygiejneregler for at undgå smitte.

- Det handler jo om, at man vasker sine hænder, spritter dem af, hoster ned i sit ærme, og ikke mindst, hvis du er syg, så bliv for dælen hjemme, siger han.