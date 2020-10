Landslæge: Test efter rejse er personligt ansvar

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. oktober 2020 - 09:33

Et nyt system skal tilbyde rejsende en tid, hvor de kan få foretaget en re-test for coronasmitte, efter at de er rejst ind i Grønland.

Det er dog stadigvæk den rejsendes eget valg, om man vil testes eller sidde længere tid i karantæne, siger landslægen:

- Lad os holde fast i, at det ikke er obligatorisk at blive re-testet. Man kan vælge at blive hjemme i 14 dage.

- Lige nu er det sådan, at der vil blive lavet et system, hvor man får et tilbud om re-testning på et på forhånd oplyst tidspunkt - afhængig af hvad for et fly, man har været med. Samtidig arbejder vi på at lave et egentlig booking-system, hvor man selv kan vælge datoen, fortalte landslæge Henrik L. Hansen onsdag på et pressemøde.

- Ingen plan om direkte indkaldelse

På pressemødet oplyste landslægen og formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, at der efter et halvt år uden smitte igen er konstateret coronasmitte i Nuuk.

Der er tale om en rejsende fra Danmark, der er blevet testet positiv på femte dagen efter ankomst til Grønland. Alle retningslinjer og anbefalinger er blevet overholdt, fortalte Henrik L. Hansen om sagen.

På pressemødet blev landslægen spurgt til, om myndighederne havde overvejet at indkalde alle, der rejser ind i Grønland, til en re-test for at være helt sikre på at fange alle smittede.

Men landslægen slog altså fast, at det er den enkelte rejsendes eget valg, om man ønsker at blive re-testet efter fem dage i karantæne, eller om man vil være i karantæne i 14 dage:

- Der er ikke nogen plan om at lave nogen direkte indkaldelse. Det vil i praksis give rigtig mange udfordringer, og vi må også holde fast i, at det er den enkeltes ansvar at sikre, at man ikke forårsager smitte, når man kommer tilbage til Grønland, sagde Henrik L. Hansen.