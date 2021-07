Landslægen: Særligt ikke-vaccinerede skal testes

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 19. juli 2021 - 13:46

Borgere i Nuuk, der har været bestemte steder i en periode på en uge, bliver af myndighederne opfordret til at tage ned til testcentret og blive testet for coronavirus.

På landsplan er der 29 smittede med Covid-19. I Nuuk er der10 smittede. Af dem er der tre grupper smittede, som myndighederne ikke ved, hvor smittekæden er startet.

- Vi står nu i en situation, hvor der er tiltagende smittespredning rundt omkring. Her i Nuuk er det lidt anderledes. Vi er i en situation, hvor der er smittespredning i tre helt adskilte grupper. Vi ser smittespredning, som vi ikke kan se nogen sammenhænge imellem. Der kan være smittespredning, som vi ikke kender til, siger landslæge Henrik L. Hansen under et pressemøde mandag.

Risiko for smitte størst

En større gruppe af de 10 smittede i Nuuk har blandt andet opholdt sig i Brugseni Natalies i Nuussuaq, Pisiffik Qinngorput, FitnessGL ved tunnelen, Cafe Iggu, Natklubben Aurum ig Cafeteriet Igaffik i dagene 10. – 17. juli.

For at inddæmme smittespredningen opfordres borgerne til at lade sig testet i Nuuk. Her understreger landslæge Henrik L. Hansen, at der er en bestemt gruppe, som myndighederne er interesseret i at få testet for smitte:

- I særdeleshed dem, som er uvaccineret. De uvaccinerede der har været der, de er i langt større risiko for at de selv er blevet smittet, og kan bringe smitten videre, udtaler Henrik L. Hansen.

Det seneste tal viser, at der er 3.500 borgere i Nuuk, der endnu ikke er vaccineret.

- Så er der dem, der har været de pågældende steder men som er vaccineret en gang. Det er i en vis risiko for, at de stadigvæk kan blive smittet, siger han.

Henrik L. Hansen forklarer, at de personer, der er fuldt vaccineret, og som ganske kort har været de steder, hvor smittede også har opholdt sig, har minimal risiko for at være blevet smittet. Endvidere er risikoen for, at de selv bærer smitten videre minimal.

Også borgere, der udviser symptomer på smitte opfordres til at gå i karantæne og lade sig teste.

Massetests af borgere i Nuuk starter i dag mandag, og tilbuddet gælder frem til lørdag. Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at testcentret holdes åbent i tidsrummet 12.30-15.30 i dag og tirsdag, mens åbningstid er 12.30-14.00 i dagene onsdag til og med lørdag for tests uden tidsbestilling.