Landslæge: Husk vaccinestik nummer to

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 18. marts 2021 - 11:09

Grønland kan forvente at få en proportionelt mængde af de vacciner mod Covid-19, som Danmark får leveret i den kommende tid.

Landslægeembedet forventer, at Grønland vil få tilbudt vaccinetyper fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca og de vil blive tilbudt den yngre del af befolkningen. Der forventes store leverancer af disse vacciner i de kommende måneder, som så sendes videre til andre byer.

Coronamut akiuussutissamik kapiteqqinnissaq. Pingasunngorpat 24. marts 21 aappassaanik katitittussanik kapuineq... Slået op af Peqqinnissaqarfik Qeqqa / Regionssygehuset Sisimiut i Onsdag den 17. marts 2021

I et opslag på Facebook opfordrer regionssygehuset i Sisimiut borgere, der har modtaget første stik af vaccinen at tage imod tilbud om næste vaccine på onsdag den 24. marts. Det er nemlig sidste leverance af Pfizervaccinen for nu.

Yngre generation får anden vaccine

Den nu anvendte vaccine fra PfizerBioNTech, som den ældre del af befolkningen netop nu modtager, kræver opbevaring ved minus 80 grader og kan kun opbevares i Nuuk. Det vil være meget vanskeligt at sende nogle få doser til Sisimiut på et senere tidspunkt.

Derfor opfordrer landslægen:

- Hvis du har modtaget den første stik, så slå til nu og får det anden stik, inden der er gået 42 dage. Du kan ikke forvente et tilbud om anden dosis af vaccinen, hvis du ikke slår til nu, siger han.

Hvis man første gang er blevet vaccineret med vaccinen fra PfizerBioNTech skal den anden vaccination være med den samme vaccine.

Andre vacciner kommer til

Grønland er i dialog med det danske myndigheder om at modtage vacciner fra Moderna. Vaccinerne er planlagt til at vaccinere hele byer på en gang i både Nord- og Østgrønland.

LÆS OGSÅ: Grønland vil have 13.000 vaccine doser

Men også vacciner fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca vil måske blive tilbudt til den yngre del af befolkningen.

Henrik L. Hansen understreger, at vaccination med AstraZeneca ikke vil ske så længe den er sat på pause i Danmark.

- Vi kan regne med, at den yngre del får en anden vaccine end den nu anvendte, da det forventes, at der vil blive langt flere doser til rådighed af de andre vacciner. Og man fraråder at blande forskellige vacciner sammen, så det vil vi ikke råde til, siger han.

Pfizer til ældre

Han forklarer at de næste leverancer af vacciner fra PfizerBioNTech formentlig vil blive sendt til blandt andet Maniitsoq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Narsaq, da disse byers ældre borgere endnu ikke er blevet tilbudt vaccine. Samtidig arbejdes der fortsat på hurtigst muligt at få tilstrækkelige mængder vacciner til at kunne gennemføre vaccinationer af alle på en gang i Nord- og Østgrønland og i bygderne i resten af landet.