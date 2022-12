Landslæge opfordrer til at klage over mulige 'spiral-sager' i nyere tid

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 13. december 2022 - 08:46

Landslægeembedet reagerer nu, på en historie, som det britiske medie BBC har bragt.

Her fortæller en grønlandsk kvinde, at hun fik opsat en spiral uden hendes samtykke, og uden at hun vidste det. Kvinden tror spiralen blev sat op i 2004 i forbindelse med, at hun fik en abort. Spiralen blev først opdaget flere år senere, da kvinden kæmpede med at blive gravid.

Derfor ønsker kvinden, at en undersøgelse af den såkaldte spiral-sag udvides til også at omfatte perioden efter 1991, hvor Selvstyret over sundhedsområdet fra Danmark.

I en pressemeddelelse oplyser Landslægeembedet, at man ser med stor alvor på sagen:

Forældelsesfrist sættes ud af kraft

- Landslægeembedet har ikke noget kendskab til de omtalte sager. Vi ser imidlertid med stor alvor på sagen. Såfremt der er sket behandlinger uden samtykker, er det en alvorlig sag som kræver opfølgning, skriver embedet, der opfordrer kvinder til at klage:

- Kvinder, som i de senere år har fået opsat spiraler eller fået andre svangerskabsforebyggende midler uden at de har givet samtykke opfordres til at indgive en klage med henblik på, at sagerne kan blive undersøgt, står der i meddelelsen.

Ifølge Landslægeembedet oplyser videre, at det vil undersøge eventuelle klagesager, selvom den sædvanlige forældelsesfrist er overskredet.

Al behandling kræver samtykke

Landslægeembedet understreger, at al behandling i sundhedsvæsenet forudsætter, at den enkelte har givet et såkaldt informeret samtykke:

- Det vil sige har givet samtykke til, at man gerne vil modtage behandlingen. Inden man siger ja, skal man også modtage tilstrækkelige informationer om fordele og ulemper ved behandlingen, herunder eventuelle bivirkninger, skriver landslægeembedet.

Klager kan indgives via sullissivik.gl, men det er også muligt at rette direkte henvendelse til Landslægeembedet.