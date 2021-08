Landslæge glæder sig: Stor tilslutning til vaccination af børn

Thomas Munk Veirum Fredag, 13. august 2021 - 15:28

Myndighederne har nu fået gang i indsatsen med at vaccinere børn mellem 12 og 15 år.

Torsdag blev der vaccineret børn i Nuuk, og Selvstyret oplyser, at omkring 50 procent af de 12 til 15-årige i byen tog imod tilbudet i går.

Det glæder landslæge Henrik L. Hansen:



- Jeg er meget glad for at se den store tilslutning i Nuuk, og jeg håber, at denne tendens fortsætter i resten af landet, siger landslægen i en pressemeddelelse og fortsætter:

Særligt tilbud på GUX

- Det, vi ser i forbindelse med det igangværende smitte udbrud, er, at størstedelen af de smittede er uvaccinerede, så jeg kan kun blive ved med at opfordre til at blive vaccineret, det er det bedste værktøj til at sikre samfundet mod smitteudbrud.

Smitten med coronavirus har været kraftigt stigende den seneste tid, og torsdag blev antallet af aktive smittetilfælde justeret op til 86. Værst ser det ud i Sisimiut, hvor der er udbredt smitte.

LÆS OGSÅ: Endnu 20 nye smittede fundet

Selvstyret skriver videre, at der vaccineres i dag i Ilulissat frem til kl 15.30, i Kangerlussuaq til kl 14.00, og i Sisimiut til kl 15.00.



I Nuuk fortsætter myndighederne vaccinationsindsatsen i næste uge. Her vil der være et særligt tilbud til de unge på GU på tirsdag den 17. august. Dernæst vil der på USK-skolen torsdag den 19. august tilbydes revaccination til borgere der fik 1. stik den 22. juli eller før, og første vaccination til alle der er fyldt 12. år.