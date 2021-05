Landskassen får tiltrængt håndsrækning

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. maj 2021 - 08:38

I februar var Bestyrelsessekretariatets afdelingschef Lars Balslev spændt på, om det samlede udbytte fra de selvstyreejede selskaber var i stand til at levere et samlet udbytte på 170,4 mio. kr.

Læs også: Finansloven indeholder en dyr joker

Specielt et selskab, Royal Greenland, var den store joker i udbytte-budgettet, idet fiskevirksomheden slap for at betale 60 mio. kr. i udbytte i 2020 netop med den begrundelse, at coronasituationen med faldende reje- og fiskepriser kunne true selskabets likviditet, og derfor var de 60 mio. kr. dengang mere end guld værd på selskabets kistebund fremfor Landskassens.

Royal Greenland leverer 60 mio. kr.

Igennem hele 2020 har Royal Greenland været udfordret ligesom alle andre verden over i fiskebranchen. Men kronjuvelen blandt de selvstyreejede selskaber har formået at navigere sig igennem krisen, tyder noget på.

Sermitsiaq.AG erfarer nemlig, at Royal Greenland i år er parat til at levere et udbytte på 60 mio. kr.

Det betyder, at de fire selvstyreejede selskaber, Royal Greenland, KNI, Royal Arctic Line og Tele-Post, kan leve op til finanslovens budget, og Tele-Post er endda i stand til at leverer 25 mio. kr. oveni de planlagte 87,6 mio. kr., hvilket Tele-Post administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen kunne oplyse til Sermitsiaq.AG den 4. maj.

Læs også: Tele-Post vil igen yde 25 mio. kr. ekstra i udbytte

Udsigten til at modtage et ekstraordinært stort udbytte fra de selvstyreejede selskaber må glæde det nye Naalakkersuisut, der har bebudet et kasseeftersyn, der skal ligge til grund for den nye retning i grønlandsk pollitik.

Kærkomne millioner

Pengene fra de selvstyreejede selskaber er også mere end kærkommen, når coronahjælpepakker belaster Landskassen med et større trecifret millionbeløb. Den endelige regning er endnu ikke opgjort, men alle tillægsbevillingerne i 2020 reducerede et DA-overskud fra et plus på cirka 50 mio. kr. til et underskud på 455 mio. kr.

Udbyttebetalingen i 2021: