Tele-Post vil igen yde 25 mio. kr. ekstra i udbytte

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 04. maj 2021 - 08:07

I 2020 besluttede Tele-Post at levere et ekstraordinært udbytte på 25 mio. kr. set i lyset af de udfordringer, som samfundet stod overfor med en coronapandemi, der så ud til at koste samfundet dyrt i form af hjælpepakker til blandt andet turismeerhvervet.

I år vil Tele-koncernen gentage manøvren og lægge 25 mio. kr. ekstra oveni i det allerede forventede udbytte på 87,6 mio. kr. Således vil koncernen sende 112,6 mio. kr. over til ejerne: Selvstyret.

Der er plads

- Vi mener, at vi har plads til økonomisk igen at yde et ekstraordinært bidrag. Det har bestyrelsen sammen med direktionen vurderet skal være indstillingen til ejerne, oplyser Tele-Posts administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen til Sermitsiaq.AG.

Har det været et krav fra Selvstyrets side, at I skulle yde det ekstraordinære bidrag?

- Vi er naturligvis i dialog med Selvstyret om udbyttebetalingen. Men det er en indstilling, der kommer fra os, oplyser direktøren.

2020-årsresultatet lander på et plus på 122,7 mio. kr. efter skat, hvilket er en million kroner større end 2019-regnskabet. Der gemmer sig imidlertid et flottere resultat bag tallet, idet man i 2019 rent skatteteknisk blev beskattet 40 mio. kr. mindre på grund af, at selskabsskatteprocenten var sat ned.

Ingen skattegevinst

- I år har vi skatteteknisk i regnskabet ikke nogen gevinst af den lavere selskabsskat, siger Kristian Reinert Davidsen, der gerne vil erkende i al beskedenhed, at årsresultatet for 2020 på den måde er langt flottere, fordi driftsresultatet står stærkere.

Omsætningen over de senere år er faldet og faldet, men det bekymrer ikke Kristian Reinert Davidsen, da der er tale om, at man i dag leverer bedre og billigere produkter til kunderne, hvilket uvægerligt vil påvirke omsætningstallet. Desuden er antallet af brevforsendelser igennem de senere år faldet med 10 procent årligt.