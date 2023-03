Landsholdsspiller skriver kontrakt og rykker til Færøerne

Kassaaluk Kristensen Fredag, 17. marts 2023 - 10:43

14 dages intens prøvetræning i Klaksvik på Færøerne har været en god investering for den grønlandske landsholdsspiller Rene Eriksen Petersen.

Han har nu skrevet under på en kontrakt for at spille fodbold for klubben Klaksviks 2. division, og er tirsdag i denne uge flyttet til Færøerne.

Dermed forlader han B-67 i Nuuk for en stund for at fokusere på udendørs fodbold i Klaksvik.

- Niveauet her er langt højere end i Grønland. Jeg kan godt se på spillerne, at de er vant til at spille udendørs fodbold året rundt. I Grønland har vi nu igen landshold i udendørs fodbold, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi udvikler grønlandsk fodbold, så at jeg nu har mulighed for at spille med på Færøerne er en kæmpe mulighed, siger 21-årige Rene Eriksen Petersen.

Rene Eriksen Petersen har endnu ikke besluttet sig for, hvor længe han skal bo på Færøerne. Den største udfordring vil være at bo langt væk fra familien, men han erkender, at erfaringer indenfor fodbolden trækker.

Udfordrer sine evner

Han starter med at spille i 2. division for Klaksvik II. Hans mål er at rykke op, og spille for 1. division for Klaksvik.

- Klubben har modtaget mig godt, og mine medspillere er gode til at give fif og tips til, hvordan jeg kan forbedre min teknik. Hvis jeg fokuserer fuldt ud på fodbold, så tror jeg på, at jeg vil kunne nå og spille for 1. division i Klaksvik næste år eller maks om to år, siger Rene Eriksen Petersen.

Landsholdsspiller Bastian Rosing har også været med til prøvetræning i Færøerne, han er dog vendt tilbage til Grønland for at genoptræne efter en skade.