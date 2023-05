En af landets største fiskerivirksomheder melder sig ud af GE

Merete Lindstrøm Torsdag, 04. maj 2023 - 10:24

Niisa Trawl skal ikke være medlem af erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv fremover. Det oplyser ejer, Carl Christensen, til Sermitsiaq.AG.

- Det er ikke småpenge, vi smider dernede, og vi har ikke fået noget nævneværdigt ud af det, lyder kritikken.

Niisa Trawl betaler godt 250.000 kroner årligt for medlemskabet i GE. Direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, er ærgerlig over udmeldingen.

- Vi er altid kede af det, når nogen af vores medlemmer melder sig ud. Det er jo sådan, at jo flere selskaber, der står sammen, jo stærkere stemme, taler vi med.

Interessevaretagelse og rådgivning

Men Niisa Trawls ejer mener ikke, stemmen har været stærk nok for deres virksomhed.

- Vi har søgt hjælp i organisationen flere gange, men vi mener ikke, vi har fået den ønskede hjælp og det har blandt andet kostet os adgangen til kvoter med vores eksisterende flåde.

Christian Keldsen kan ikke kommentere på en konkret sager, da han ikke kender til den, men understreger, at medlemskabet i GE er mere end rådgivning.

- Der er altid en balance mellem interessevaretagelse og rådgivning. Hvis man primært er interesseret i rådgivning, kan man købe det mange steder, men det man også betaler for hos os er jo interessevaretagelse. Meget af det arbejde, vi laver, kan vi ikke skildre med, men vi er en vigtig partner i dialogen med det offentlige og landets lovgivere, slår han fast.

Sammenfald i ledelsen

Et andet kritikpunkt går på, at nogle virksomheders interesser varetages mere end andres. Det mener Carl Christensen endnu engang er tilfældet i forbindelse med de nye torskekvoter, der er sat i spil på østkysten.

- Det er som om GE har en holdning til hvem der får kvoterne, og det bør de ikke, siger Carl Christensen.

Han nævner blandt andet, at Polar Seafoods interesser vægter højere end deres i organisationen med henvisning til at Henrik Leth som indtil den foregående weekend har været formand for GE´s bestyrelse, også er bestyrelsesformand for Polar Seafood.

Henrik Leth bliver dog skiftet ud med Michael Binzer på den post ved den kommende generalforsamling, mens Krissie Berthelsen Winberg netop har overtaget formandsposten i Grønlands Erhverv.

Direktør i Grønlands Erhver, Christian Keldsen, påpeger, at man omkring kvoterne på østkysten har valgt at skride ind og kontakte fiskeridepartementet, fordi det er GE´s opfattelse, at myndighederne ikke har fulgt de retningslinjer, der er fastsat i den gældende lovgivning.

- Vi er på en måde også civilsamfundets vagthund, så når vi opdager den slags, så reagerer vi. Når vi arbejder med overordnede sager ender vi ind imellem med, at der kan være forskellige rettede interesser hos vores medlemmer. Det er noget vi i langt de fleste tilfælde godt kan håndtere, og vi oplever stor forståelse hos vores medlemmer.