Lander højeste resultat i 55 år

Onsdag, 02. marts 2022 - 14:00

Resultatet er hele 28 millioner kroner højere end i 2020 og det højeste resultat i bankens 55-årige historie, skriver Grønlandsbanken i en pressemeddelelse.

Banken har blandt andet haft meget lave nedskrivninger på kun 1,5 millioner kroner på trods af coronapandemien, og så har banken formidlet rekordmange realkreditlån for cirka 1,2 milliarder kroner, står der i årsregnskabet, der er blevet offentliggjort onsdag.

I begyndelsen af 2021 forventede Grønlandsbanken et resultat på mellem 115 og 135 millioner kroner, og derfor betegnes resultatet som meget tilfredsstillende.

Resultatet er en god nyhed for bankens aktionærer, der kan se frem til et udbytte på 40 kroner per aktier. Det er et stort hop op fra sidste år, hvor udbyttet var 25 kroner per aktie.

Udlån skrumper

En bank lever som bekendt af at låne penge ud, men Grønlandsbankens resultat er faktisk kommet i hus, selvom bankens udlån er faldet med 223 millioner kroner til knapt 3,8 milliarder kroner i slutningen af 2021.

Ifølge banken skyldes faldet, at mange store byggesager er blevet afsluttet, og derfor er byggekreditter blevet erstattet med realkreditlån.

Bankdirektør Martin Kviesgaard udtaler i pressemeddelelsen, at Grønlands økonomi og virksomheder har klaret sig godt gennem coronakrisen, hvilket naturligvis er smittet af på banken:

- Vi havde ret små tab på kunder i det første Covid-19-år i 2020, og niveauet er endnu lavere i 2021. Det viser noget om, at det er stærke virksomheder, vi har i Grønland med en robust økonomi. Det er meget imponerende at se, hvordan virksomheder har omstillet sig løbende, siger Martin Kviesgaard.

Ukraine-krigen kaster skygger over 2022

Med hensyn til 2022 forventer bankdirektøren, at påvirkningen fra corona vil aftage, men på den anden side må der tages forbehold for krigen i Ukraine:

- Jeg tror så småt, vi tør tro på en fremtid, hvor Covid-19 ikke giver store udfordringer i Grønland, men til gengæld er der jo en forfærdelig krig i Ukraine. Selvom Grønland er langt fra Ukraine og Rusland, så ser vi i disse dage på, hvad der kan påvirke Grønland, vores kunder og banken, udtaler Martin Kviesgaard og fortsætter:

- Vi er nok mest på mærkerne i forhold til cyber-risikoen mod Grønland, og ellers vil det være Grønlands eksport til Rusland, markedsuro om rente og inflationsforventninger, der giver usikkerhed.

Bankens forventning til 2022 er et resultat før skat på 120-140 millioner kroner.