Grønlandsbanken håber på politisk handling om hellefiskefiskeri

Det vil ikke være første gang i verdenshistorien, at et fiskeri kollapser. I Nordgrønland bliver der indenskærs fisket hellefisk langt ud over, hvad biologerne anbefaler. Og denne kritiske udvikling vil Grønlandsbanken gerne have vendt.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det grønlandske kystnære fiskeri efter især hellefisk er på vej mod afgrunden og truet med at kollapse, mener Grønlandsbanken. Banken afviser derfor fortsat at finansiere joller og fiskeudstyr til nye aktører inden for det indenskærs fiskeri, da det ikke er bæredygtigt.

Vi fastholder naturligvis den beslutning, indtil Naalakkersuisut har fremlagt bæredygtige tiltag. Når Fiskerikommissionen har fremlagt sine anbefalinger, må man forvente, at der kommer noget, siger bankdirektør Martin Kviesgaard til Sermitsiaq.

Han tror dog ikke, at Naalakkersuisut med opbakning fra Inatsisartut kan lave en kæmpeplan for kystfiskeriet, der virker fuldt ud straks. Men selvstyret kan godt lave en langsigtet plan for et biologisk og økonomisk bæredygtigt fiskeri, mener direktøren.

Det kan godt tage nogle år at gennemføre forandringerne fuldt ud. Men vi skal kunne se, at det kystnære fiskeri vil blive bæredygtigt, før vi igen åbner for lån til nye fiskere, siger Martin Kviesgaard.

