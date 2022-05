Laila Motzfeldt vil bruge træning som medicin

Knud Fl. Larsen Søndag, 22. maj 2022 - 09:45

Laila Motzfeldt er 27 år og født i Qaqortoq. De første otte år opvokset på fåreholderstedet Timerliit i den sydøstlige del af den daværende Narsaq Kommune. Flyttede derefter til Qaqortog, hvor både folkeskolen og GU blev bestået.

For sportspigen Laila Motzfeldt, som altid har dyrket sport, var det et forholdsvis nemt valg at begynde at læse Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet (SDU). Bachelorprojektet blev afleveret og bacheloren bestået i 2020.

- Da jeg var færdig med min bachelor, var jeg ikke i tvivl om, at jeg også skulle læse kandidat. Jeg var dog i tvivl om, hvilken retning jeg skulle søge ind på. Det spekulerede jeg meget over, fortæller Laila Motzfeldt under et interview i Nordatlantisk Hus i Odense.

- Jeg vidste, at jeg ville læse noget med medicin i stedet for en mere sportsrelateret retning. Jeg fandt ud af at Exercise as Medicin( træning som medicin), var det jeg ville. Det dukkede nemlig op, som en ny mulighed.

- Det har jeg ikke fortrudt. Det er en meget spændende retning, hvor vi kommer vidt omkring i de forskellige ting, som man kan gøre for at få et godt liv, og hvordan man med træning kan være bedre til komme igennem et sygdomsforløb.

Pausen var guld værd

- Min pause på et år fra SDU har givet mig fornyet energi, og har været guld værd. Hvis man ikke helt ved, hvad man vil, eller man måske skal skifte retning, så kan en tænkepause være rigtig godt, forklarer Laila Motzfeldt.

I tænkepausen arbejdede Laila Motzfeldt som fritidskonsulent i Nuuk.

Ud af 150 studerende er der kun 15 der læser Exercise as Medicin. Retningen er som nævnt helt ny. Det betyder blandt andet, at adskellige forelæsninger foregår online med forskere i for eksempel Australien eller USA. Der er mange lande, som på det her felt er foran Danmark.

Meget af undervisningen foregår på engelsk. Det giver naturligvis nogle udfordringer.

- Sommetider, når jeg ser mine noter, er det en blanding af engelsk og dansk, og når jeg så tænker på grønlandsk, så siger det sig selv, at det kan være udfordrende, fortæller en smilende Laila Motzfeldt, som er glad for sit studievalg.

En del af undervisningen foregår på Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, hvor man målrettet arbejder med fysisk træning i forbindelse med en lang række kroniske sygdomme for eksempel type 2-diabetes, hjertekarsygdomme, visse kræftformer og lungesygdomme.

Specialet venter i Nuuk

Specialet skal påbegyndes til januar og Laila Motzfeldt ved, hvad hun skal arbejde med og undersøge.

MODY diabetes, som er en arvelig og sjælden type diabetes, som skyldes en genetisk mutation, skal Laila Motzfeldt skrive om. Af en eller anden grund ser det ud til, at der procentvis er flere i Grønland end andre steder, der har denne relativt sjældne sygdom.

- Det er aldrig blevet undersøgt før, forklarer Laila Motzfeldt.

- Jeg skal bruge MODY patienter til undersøgelsen og se på signaler på effekt efter deres deltagelse i et træningsforløb. Mine undersøgelser kommer til at foregå i Nuuk.

Fremtiden efter universitetet

Laila Motzfeldt drømmer om at komme til at gøre en forskel, når hun med en færdig kandidatgrad vender tilbage til Grønland. Cand.scient i Idræt og Sundhed kommer der til den tid til at stå på visitkortet.

- På sigt kan jeg godt drømme om, at jeg har min egen klinik og samarbejder med andre professionelle fagfolk som læger, sygeplejersker, fysioterapeuter om sundhedsmæssige forhold, slutter en meget målrettet Laila Motzfeldt