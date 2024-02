Lærerflugt fra Maniitsoq: 18 lærere har opsagt deres stilling i løbet af to år

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 22. februar 2024 - 17:48

Skolebørn i Sisimiut har stabile folkeskolelærere, mens skolebørn i Maniitsoq oplever en stor udskiftning af lærere.

Tallene fra Qeqqata Kommunia, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i viser, at i alt 18 lærere, forskolelærere og timelærere i Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq, har opsagt deres stilling i løbet at de sidste to år.

Lærerflugt i Maniitsoq

Mens 18 lærere i Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq har sagt farvel til skolen, har fire lærere i Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut opsagt deres stilling, mens fem lærere i Nalunnguarfiup Atuarfia i Sisimiut har sagt farvel til skolen og eleverne de sidste to år.

Fungerende skoleinspektør i Atuarfik Kilaaseeraq, Mina Marie Andersen forklarer, at der er forskellige grunde til lærernes valg om at forlade skolen:

- Lærere, der opsiger deres stilling har flere grunde. Men ofte nævner de ikke deres grund. Vi ved, at det ofte handler om personlige omstændigheder, udfordringer med at tilpasse sig byen, børnenes skolegang og sundhed, helbred, familie samt andre jobmuligheder, som de gerne vil have, siger hun.

Qeqqata Kommunia fortæller, at lærere i Sisimiut forlader skolen på grund af flytning og pension.

Der er i alt 356 folkeskoleelever i Atuarfik Kilaaseeraq.