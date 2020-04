Længere skoleår for afgangselever

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 30. april 2020 - 16:39

10. klasser i folkeskolerne rundt om i landet får omkring en måneds ekstra undervisning end normalt, fordi afgangsprøverne er aflyst.

- Efter almindelig sidste skoledag for 10. klasserne forventer vi at fortsætte undervisningen i de obligatoriske fag godt ind i juni. Dette for at sikre, at vi hæver vores elevers faglige kompetencer så meget som mulig, inden de unge mennesker skal videre, lyder det fra Thomas Holm Jensen, fungerende kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik.

Samme procedure gælder for Kommuneqarfik Sermersooq.

- Skolerne underviser afgangseleverne i samtlige fag op til sommerferien, så eleverne får hævet deres kompetencer. Vi giver eleverne årskarakterer ved slutningen af skoleåret, siger fagchef på skoleområdet Rikke Grønvold.

10. klasser i Kommuneqarfik Sermersooq har sidste skoledag den 19. juni. Der vil til gengæld ikke være mulighed for reeksamen for de elever, der har behov for en mulighed for at forbedre karakterne

LÆS OGSÅ: Afgangsprøver for 10. klasser aflyses

Længere skoleår gælder også for elever, der går i skolerne i Avannaata Kommunia. Her fortæller direktør for forvaltning for læring, Aka Grønvold, at skoleåret for 10. klasse slutter den 12. juni. Det samme gælder i Qeqqata Kommunia.

- Festlighederne i forbindelse med sidste skoledag for 10. klasser afholdes som planlagt, siger Aka Grønvold i Avannaata Kommunia.

Almindelig skolegang vs. forskudte skemaer

Men så ophører lighederne mellem kommunernes procedure vedrørende nødundervidsning for resten af skoleåret.

Kommune Qeqertalik melder, at almindelig undervisning startes igen allerede i morgen, den 1. maj. Samtlige elever skal møde op på skolen klokken 8.00.

Qeqqata Kommunia kører også med normal skema for 10. klasser indtil 22. maj. Fra 25. maj vil skolerne have kortere lektioner med forskudte skemaer. Resten af klasserne har forskudte mødetider og pauser, så man undgår store grupper og elever får bedre mulighed for at holde afstand.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer, at forskudte skemaer, hvor de yngste elever går i skole om formiddagen, mens de mellemste og ældste trin undervises om eftermiddagen fortsætter frem til sommerferien.

Avannaata Kommunia ser gerne, at der tages en politisk beslutning vedrørende folkeskoleelevernes skoleår.

- Vi ønsker at starte op på almindelig undervisning, men venter på en politisk beslutning. Vi er klar til at åbne, så snart de melder ud. Vi har tæt kontakt, siger Aka Grønvold.