Kystnære fiskere opnår rabat i Nuuk - krydstogtpassagerer får afgift

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. maj 2022 - 11:02

Gennem længere tid har der været utilfredshed blandt kystnære fiskere i Nuuk. Fiskerne har været utilfredse med, at de skal betale afgifter til Sikuki Nuuk Harbour for brug af havnen.

Nu sikres fiskerne en klækkelig rabat, efter at Naalakkersuisut er gået ind i sagen. Det oplyser naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Konkret bortfalder en såkaldt varetakst for indhandling af ferske og isede fisk- og skaldyrsprodukter. Taksten er i dag på 38,64 kr. pr. ton, og den udgår fra den 1. juli 2022.

- Dette medfører, at jollefiskere og kuttere (fra det kystnære fiskeri) i Nuuk havn fritages for at betale varetakst til Sikuki fremadrettet, står der i meddelelsen.

50 procent i rabat

Prisen på kutternes abonnement i havnen reduceres desuden med næsten 50 procent fra 19.874 kr. pr. år til 10.000 kr. pr. år.

Erik Jensen er tilfreds med de nye priser, der gives med den begrundelse, at indhandlingsmængderne har været faldende og fiskernes økonomiske situation er udfordret.

- Vi er i Naalakkersuisut glade for, at vi efter en konstruktiv dialog med Sikuki har opnået en fælles løsning, der tilgodeser Naalakkersuisuts ønskede løsning for erhvervsfangere og -fiskere i Nuuk. Vi er kommet frem til en løsning, hvor Sikukis priser nedsættes til fordel for det kystnære fiskeri, udtaler Erik Jensen.

Mens der gives rabater til de kystnære fiskere, så indføres der en række andre afgifter i havnen.

10 kr. pr. passager fra 1. januar

Det drejer sig blandt andet om en afgift på 10 kroner per krydstogtpassager:

- For at tilgodese den allerede etablerede planlagte krydstogtsæson vil der som sidste takstindførsel blive indført en passagertakst, som først vil træde i kraft pr. 1. januar 2023, så der er tid til at industrien kan omstille sig til næste sæsons vilkår, står der i et nyt takstblad Selvstyret.

Taksterne indføres med begrundelsen om, at der denne sommer er udsigt til, at der kommer der flere krydstogtskibe end nogensinde til Grønland:

- Hvilket medfører et fornyet fokus på sikkerheden på havnene. De nye takster har derfor blandt andet til formål at sikre finansieringen af relevante sikkerhedsmæssige tiltag og andre ydelser som tilgodeser den øgede aktivitet, skriver Naalakkersuisut.

Krydstogtskibene kan se frem til følgende nye takster denne sommer: