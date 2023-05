Kulturfestival i Nuuk: Lover ekstra mange oplevelser

ANDERS RYTOFT Torsdag, 25. maj 2023 - 09:45

Torsdag lyder startskuddet til dette års Nuuk Nordisk Festival.

Åbningsshowet, som er gratis, finder sted på pladsen foran biblioteket klokken 17.

Her kan fremmødte allerede blive en del af fællesskabet, som i øvrigt er årets tema, når der skal dannes en formation af tre sammenhængende cirkler, hvorefter en drone ifølge Kommuneqarfik Sermersooq vil flyve op og tage et billede.

- Med festivaltemaet 'unity' ønsker vi at forstærke de bånd, der skabes, når kunstnere og publikum mødes. Åbningsshowet bliver således et helt konkret fællesskab, når vi sammen skal skabe festivalens første oplevelse, fortæller festivalleder Jonas L. Nilsson.

Årets program

Eftermiddagen vil blive rundet af med officielle åbningstaler og fyrværkeri. Det er femte gang, at festivalen, som varer til og med søndag, løber af stablen.

Årets program byder ifølge Nuuk Nordisk Festival både på etablerede kunstnere som Rasmus Lyberth, FINNi og Julie Edel Hardenberg, men også mindre kendte navne såsom installationen 'Arctic Armpit' og kortfilmen 'Before One', som er baseret på Hans A. Lynges roman 'Before the ship arrived'.

LÆS OGSÅ: Et brag af en festival: Det bedste fra arktisk og nordisk kultur

I år har festivalen ekstra mange oplevelser for familier og børn, så alle kan finde noget i programmet, garanterer kommunen.

Åbningsshowet vil blive tegnsprogstolket, og der vil være siddepladser til personer, som har brug for det. Mens åbningsshowet er gratis at deltage i, så skal man derimod købe en billet til hele programmet, hvis man ønsker at deltage i alle festivalens arrangementer.

Du kan læse mere om festivalen og købe billetter på Nuuk Nordisk Kulturfestivals hjemmeside.