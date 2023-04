Et brag af en festival: Det bedste fra arktisk og nordisk kultur

Anders Rytoft Søndag, 30. april 2023 - 15:36

Arktiske og nordiske kulturer indtager hovedstaden i form af Nuuk Nordisk Kulturfestival, som starter 25. maj. Festivalen byder på et overflødighedshorn af spændende arrangementer - lige fra koncerter og forestillinger og debatter.

Det bliver et brag af en festival, spår Kommuneqarfik Sermersooq, når Grønland samler det bedste fra arktisk og nordisk kultur i et fællesskab, som i den grad lever op til årets tema, nemlig 'sammenhold'.

Festivalen får besøg af tilrejsende fra både øst, vest og syd.

Alt fra samiske kunstnere fra det nordlige Skandinavien til en delegation fra Nunavut i Canada og mange andre fra det nordiske og arktiske kulturfællesskab.

- I år kan man blandt andet opleve koncerter med Silamiut, Rasmus Lyberth og Kimmernaq, en udstilling med Julie Edel Hardenberg samt teaterstykkerne 'Udsigten' og 'Præsten og Åndemaneren'. Der vil også være paneldebatter, talks og meget mere, fortæller Jonas L. Nilsson, der er festivalleder.

Et samlingspunkt

Han oplyser, at resten af programmet løbende vil blive afsløret - og der er god grund til at glæde sig, fastslår Jonas L. Nilsson.

Borgmester Avaaraq S. Olsen er begejstret over, at Nuuk bliver samlingssted for en række kunstnere, forfattere, forskere og andre kulturpersonligheder.

- Det glæder mig, at byens borgere får mulighed for at deltage i en masse kulturelle aktiviteteter, man normalt ikke ser her i byen. Det er imponerende, at Nuuk bliver det samlingspunkt i Arktis, hvor både arktiske og nordiske kulturer kan mødes, siger hun.

Nuuk Nordisk ser frem til at byde deltagere velkommen til årets kulturfestival.

Du kan tilmelde dig og læse mere om festivalen HER.